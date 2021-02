27 Neuinfektionen und zwei weitere Fälle der britischen Virus-Mutation sind am Dienstag im Landkreis Diepholz festgestellt worden (Symbolbild). (DENIS BALIBOUSE/DPA)

27 Neuinfektionen mit dem Coronavirus hat der Landkreis Diepholz am Dienstag registriert. Zudem ist bei weiteren zwei positiv getesteten Kreisbewohnern die britische Mutation des Corona-Virus SARS-CoV-2-VOC B.1.1.7 nachgewiesen worden. Gegenwärtig liegt die Zahl der nachgewiesenen Infektionen im Kreis bei 107. Insgesamt hat es bisher 4337 bestätigte Corona-Fälle gegeben.

Wie die Kreisverwaltung weiter mitteilt, sind im „Hansa Pflegezentrum Brinkum“ zwei positive Corona-Befunde unter den Bewohnern sowie einer unter den Mitarbeitern festgestellt worden. Für die Senioreneinrichtung „Haus am Suletal“ in Sulingen meldete der Landkreis einen weiteren positiven Fall unter den Mitarbeitern. Darüber hinaus ist in der Seniorenresidenz „Haus am Richtweg“ in Weyhe ein weiterer positiver Befund unter den Bewohnern registriert worden.

Aktuell befinden sich 504 Menschen im Landkreis Diepholz in Quarantäne. 4148 Personen, bei denen das Coronavirus nachgewiesen wurde, konnten bereits aus der Quarantäne entlassen werden. In den Kliniken des Landkreises werden zurzeit 13 Patienten mit einem Corona-Verdacht oder einer laborbestätigten Infektion behandelt, einer davon intensivmedizinisch mit Beatmung. Der Inzidenzwert für den Landkreis Diepholz, der online unter www.niedersachsen.de/Coronavirus/aktuelle_lage_in_niedersachsen einsehbar ist, lag laut Niedersächsischem Landesgesundheitsamt am Dienstag (Stand 9 Uhr) bei 38,2.