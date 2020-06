Die Corona-Warn-App ist seit rund zwei Wochen für Nutzer in Deutschland verfügbar. (Oliver Berg/DPA)

Seit rund zwei Wochen ist sie für Smartphone-Nutzer in Deutschland kostenfrei verfügbar: die Corona-Warn-App. Dieses Programm soll dabei helfen, feststellen zu können, ob Nutzer Kontakt mit einer infizierten Person hatten und ob daraus ein Ansteckungsrisiko entstehen könnte.

Ziel sei es, Infektionsketten schneller unterbrechen zu können, heißt es auf der Internetseite der Bundesregierung dazu. Das Smartphone soll als Warnsystem fungieren und informieren, wenn Kontakt zu einer positiv auf Corona getesteten Person stattfand. Der WESER-KURIER hat die Bürger im Zentrum des Stuhrer Ortsteils Brinkum dazu befragt, ob sie sich die neue App heruntergeladen haben und was sie über die Anwendungssoftware denken.

„Nein, ich habe die App nicht installiert, weil ich keinen Sinn darin sehe“, sagt Reiner Jahn aus Brinkum. Die meisten Leute in seinem Bekanntenkreis haben die App ebenfalls nicht installiert, fährt der 56-Jährige fort: „Ich habe nicht damit gerechnet, dass sie so schnell kommt. Mal sehen, ob sie was bringt.“ Er vermutet, so werde mehr Panik verbreitet als geholfen.

Eine ähnliche Einstellung hat Ciara Schmidt, die „keinen Sinn dahinter“ sieht. Sie findet, dass die Corona-App „kirre macht“. Dies bemerke sie bei ihren Bekannten, von denen einige die App auf ihrem Handy installiert haben und dadurch ständig schauen, ob es neue Informationen gibt. „Was soll es mir bringen?“, fragt sich Schmidt. Jeder, der die App haben möchte, solle sie haben, aber für sie komme die Nutzung nicht in Frage. Sie habe keine Angst vor Corona, sagt sie.

Für Ricarda Böttcher aus Seckenhausen ist die Corona-Warn-App keine schlechte Idee, aber hinsichtlich der Umsetzung sei sie zwiegespalten. „Ich hatte die App heruntergeladen, aber sie hat mich nicht überzeugt“, erzählt sie und weiter: „Ich hatte sie aus Neugierde installiert.“ Mittlerweile hat die 22-Jährige die App wieder deinstalliert. Ein ausschlaggebender Faktor dafür sei gewesen, dass für die Nutzung der App die Bluetooth-Funktion beim Handy aktiviert sein muss.

Dies habe bei ihrem Handy viel Akku verbraucht. Zudem sei Böttcher bei der App „nicht richtig durchgestiegen“ und sie habe sich eine Einführung, wo Symbole und deren Funktionen erklärt werden, gewünscht. „Ich kann ganz ehrlich einfach nicht viel mit der App anfangen“, sagt sie. Des Weiteren erachtet es die Seckenhauserin als ratsam, dass Lehrer die Corona-App in Schulen ansprechen. Sie habe die Erfahrung gemacht, dass das nicht passiert sei.

„Ich glaube nicht, dass Jugendliche die App herunterladen. Viele Jugendliche spielen Corona runter.“ Sie selbst hingegen habe Bedenken vor einer Ansteckung mit dem Virus, da auch Familienmitglieder und sie selbst zur sogenannten Risikogruppe gehören. In ihrem Bekanntenkreis habe nur ihre Schwester die Corona-App installiert – und dies „zwangsläufig“, da die App wohl bei einem Softwareupdate vorinstalliert wurde, berichtet Ricarda Böttcher.

Ingeborg Vogt aus Syke hat die Corona-Warn-App nicht heruntergeladen, weil bei ihr die technischen Möglichkeiten nicht vorhanden sind. Insgesamt könne sie nicht einschätzen, ob die neue App etwas bringt. An die coronabedingten Regeln habe sie sich stets gehalten und sogar ihre Schwester dadurch weniger gesehen, erzählt die 84-Jährige weiter. Vogt habe des Öfteren aber auch mitbekommen, dass sich nicht alle an die Regeln halten.

Sabine und Haraldt Osterloh haben ebenfalls aufgrund der technischen Barriere keinen Zugriff auf die Corona-Warn-App. Sie berichten, dass sie sich in Zukunft ein modernes Handy zulegen möchten und dann auch die Corona-App nutzen wollen. Ihre Bekannten haben, ebenfalls aus technischen Gründen, keinen Zugriff auf das Programm. Beide schätzen es aber als sinnvoll ein.

Der 57-Jährige ist sich sicher, dass es nützlich ist: „Man wird über die Fälle, wer angesteckt wurde, informiert.“ Die durch die Corona-Pandemie geprägten vergangenen Monate empfinden beide als „schrecklich“. „Wir waren monatelang zu Hause“, erzählt die 55-jährige Sabine Osterloh. Sie gehören beide zur Risikogruppe und haben Angst, sich zu infizieren. Gerade die vielen Lockerungen halten die Osterlohs für noch zu früh.

Ines Purnhagen sagt, sie hält sich an die Regeln, aber mache sich „nicht verrückt“ und habe die App nicht installiert. „Ganz eindämmen können wir es nicht“, sagt sie. Im Bekanntenkreis der 38-Jährigen habe bislang niemand die Software, darüber habe sie sich kürzlich erst noch unterhalten, erzählt sie. Purnhagen fragt sich, was die App bringen soll. Sie ist der Auffassung, dass sie nur grob Erklärungen liefert, aber nicht, was genau alles dahintersteckt. „Eventuell mag die App helfen“, sagt sie und weiter: „Ich kann mir nicht vorstellen, dass jeder, der die App nutzt, auch ehrlich ist.“

Ob die App-Nutzer aufrichtig sind mit ihren Angaben, bezweifelt auch Annika Rosenberg. Bedenken, sich anstecken zu können, hat sie vor allem wegen ihrer Schwangerschaft, sagt die werdende Mutter. Sie hat die App jedoch nicht installiert, weil sie ihre Privatsphäre bedroht sieht: „Ich denke, die Daten werden zu viel verbreitet.“