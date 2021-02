Zwei Autofahrer ohne gültigen Führerschein erwischte die Polizei am Sonnabend in Weyhe und Stuhr (Symbolbild). (Björn Hake)

Zweimal hat die Polizei am Sonnabend Autofahrer ohne gültige Fahrerlaubnis aus dem Verkehr gezogen. In einem Fall trafen die Einsatzkräfte einen 28-jährigen Stuhrer an der Bremer Straße in Brinkum an, in Weyhe kontrollierten sie dann einen 32-Jährigen aus Weyhe. Beide durften nicht weiterfahren, zudem erwartet sie laut Polizei ein Strafverfahren.