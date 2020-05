Auf dem Spielplatz der Kita Lahausen fanden Mitarbeiter am Mittwoch ein Messer, ein zweiter gefährlicher Gegenstand ist nun in Kirchweyhe gefunden worden, wie die Polizei bestätigt (Vasil Dinev)

Ein weiterer Messerfund auf einem Weyher Spielplatz hat sich bestätigt. Wie berichtet, hatten Mitarbeiter des Kindergartens in Lahausen am Mittwoch auf dem Spielplatzgelände unterhalb einer Schaukel ein Messer gefunden, an dessen Griff Klebeband befestigt war. Am Mittag hatte sich eine Mutter an die Polizei gewandt, die auf dem Spielplatz an der Krefelder Straße in Kirchweyhe eine abgebrochene Messerklinge am Podest einer Rutsche gefunden hatte. „Die Polizei hat die Messerklinge für weitere Ermittlungen sichergestellt“, heißt es von den Ermittlern. Bislang habe sich kein Kind verletzt. Die Polizei bittet weiterhin, genau hinzuschauen, bevor Kinder an Spielgeräten spielen. Auch bitten die Beamten um Hinweise, sobald etwas Ungewöhnliches beobachtet wird. Die Spielplätze in der Gemeinde Weyhe und Umgebung werden verstärkt kontrolliert, kündigte die Polizei an, die Hinweise unter der Rufnummer 04 21 / 8 06 60 entgegen nimmt.