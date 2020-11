Die Kita Südlich Reinsweg wurde kürzlich eröffnet. Noch offen ist, wie viele weitere Plätze künftig in Weyhe durch mehr Bebauung benötigt werden. (Esther Nöggerath)

Weyhe. Mit einem einstimmigen Ja hat sich der Ausschuss für Bau, Planung und Umwelt in Weyhe grundsätzlich für die weitere Umsetzung der wohnungspolitischen Gesamtstrategie ausgesprochen. Detaillierter beleuchtet wurden dabei die Auswirkungen weiterer Neubauten auf Kita-Betreuung und Grundschulen – mit offenen Fragen. Weitere richtungsweisende Entscheidungen traf das Gremium in Sachen bezahlbarer Wohnraum in der Region, Fahrradmobilität und zur Bebauung „Westlich Hagener Straße“.

Wie sich weitere Neubauten in Weyhe auf Kita-Betreuung und Grundschule auswirken, war Gegenstand einer Präsentation des Planungsbüros Gertz Gutsche Rümenapp (GGR), die Steffen Nadrowski, Leiter des Fachbereichs Gemeindeentwicklung und Umwelt, in der Sitzung vorstellte. Das Büro arbeite seit etwa einem dreiviertel Jahr an einer präzisen Bedarfsabschätzung und hat dazu die Bevölkerungszahl der Gemeinde in Augenschein genommen. Zusammenfassend gehen die Planer davon aus, dass die Bevölkerungszahl „bis Mitte der 2020er-Jahre leicht ansteigen und danach etwa wieder auf das Ausgangsniveau des Jahres 2020 zurückgehen könnte“, heißt es.

Diese Angaben beziehen sie auf die Annahme von 62 neuen Wohneinheiten durchschnittlich pro Jahr bis zum Jahr 2026. Zu diesen Einheiten kommt das sogenannte „Grundrauschen“. Gemeint sind damit Bautätigkeiten in bereits bestehenden Baugebieten, wo Baurecht besteht, wie Nadrowski erklärte. Das beinhaltet auch die Verdichtung, heißt: Es entsteht mehr Wohnraum pro Fläche. „Das Grundrauschen ist schwer in den Griff zu kriegen“, kommentierte Ausschussmitglied Rainer Zottmann (SPD), merkte aber auch an, dass die Verwaltung entsprechende Gespräche mit Bauträgern führe und das auch weiterhin tun müsse. „Die Gesamtstrategie hängt vom freien Markt ab“, sagte er. Und es sei wichtig, den Markt zu beobachten – auch mit Blick auf die 20-Prozent-Quote bei gefördertem Wohnungsbau, die zu Weyhes wohnungspolitischer Gesamtstrategie gehört. Es müsse herausgefunden werden: „Was bauen die, was brauchen wir dann noch?“

Ergebnis der vorangegangenen Bauausschusssitzung war gewesen, dass die Verwaltung eben jenes bestehende Baurecht kritisch überprüfen soll zugunsten der Entstehung von Einfamilien-, Doppel- und Reihenhäusern, entsprechend zulasten großer Mehrfamilienhäuser – das aber ohne sogenannten Planungsschaden, also mögliche Entschädigungsansprüche der Grundstückseigentümer aufgrund eines Eingriffs der Gemeinde.

Zurück zur Bevölkerungsentwicklung: Die könnte der Annahme der Planer zufolge ohne zusätzliche Neubautätigkeit unter 30 000 fallen. „Das möchten wir auch nicht“, sagte Ausschussmitglied Ingrid Söfty (CDU) und pflichtete Zottmann bei. Beide wiesen auf die kommunalpolitischen Folgen hin, sollte diese Marke unterschritten werden. „Viele glauben, dass die Einwohnerzahlen gestiegen sind durch mehr Neubauten. Das ist nicht so“, sagte Zottmann und sprach sich für eine Stagnation auf dem aktuellen Niveau aus (laut GGR: 31 145 Einwohner).

Ausgehend von diesem Niveau könnte die Anzahl der Krippenbetreuungsplätze „gegebenenfalls in den kommenden Jahren ausreichen“, falls sich das „in den vergangenen Jahren vergleichsweise“ konstante Level des Bedarfs „nach einem deutlichen Anstieg“ hält. Anders könnte es allerdings aussehen, wenn man statt der Gruppengröße von 15 (Maximalkapazität) von einer statistischen Größe von 13,5 (Realkapazität) ausgeht. Die kleinere Zahl ergibt sich dann, wenn etwa viele Einjährige in einer Gruppe sind, die mehr Betreuungsbedarf erfordern, als Dreijährige. „Dann könnten sich bereits zum kommenden Kita-Jahr Ausbaubedarfe in einer Größenordnung von ein bis zwei Gruppen ergeben“, schätzt das Büro GGR ein, übrigens auch für den Kindergartenbereich. Kapazitäten im Grundschulbereich dürften ausreichen.

Offene Fragen blieben bei der Entwicklung der Anzahl der zu betreuenden Kinder. „Wieso sinken die Ein- bis Dreijährigen, während die Drei- bis Siebenjährigen steigen?“, fragte Annika Bruck (Grüne). Das konnte in der Sitzung nicht geklärt werden. „Wir müssen auf den Gutachter persönlich warten“, sagte Nadrowski.

Einhellige Zustimmung vom Ausschuss gab es auch für ein Konzept unter dem Motto „Bezahlbares Wohnen für alle“. Die sogenannte Regionale Wohnungsmarktstrategie des Kommunalverbundes Niedersachsen/Bremen, zu dem 28 Städte, Gemeinden, Samtgemeinden und Landkreise gehören, darunter auch Weyhe. In einem am 9. Dezember bevorstehenden Beschluss will dieser Verbund gemeinsame Leitlinien beschließen, die sich mit den gemeinsamen Herausforderungen befassen. „Es gibt zu viele große Wohnungen und zu wenig barrierefreie“, erklärte Susanne Krebser, Geschäftsführerin des Verbundes, in der Sitzung – noch dazu zu wenig bezahlbaren Wohnraum. In dieses Thema „sind wir ja schon eingestiegen“, sagte Ingrid Söfty (CDU), befürwortete da aber noch weitere Anstrengungen. Positiv bewertete sie die Synergieeffekte, „dass Gemeinden voneinander lernen können“. Antje Sengstake (FDP) ließ die Qualität beim Wohnraum vermissen. „Dazu gehört für mich mehr Grün“, sagte sie. Sie sei für die Innenverdichtung, „aber da fehlen Freiräume“. Zottmann gab zu bedenken, dass auch zunehmender Verkehr einbezogen werden müsse, wie er diesen am Beispiel Sudweyhe wegen eines neuen Wohngebietes in Barrien ausmacht.

Ein weiteres Konzept für die den Kommunalverbund umfassende Region mit dem Fokus auf Radwege ist vom Ausschuss einhellig befürwortet worden. Auch bei diesem „Regionalen Mobilitätskonzept: Radverkehr“ steht eine verbundweite Abstimmung an. Kern dessen „ist ein mit den beteiligten Kommunen abgestimmtes Alltagsradverkehrsnetz für die Region Bremen“, heißt es in der Beschlussvorlage. Verbesserungen sollen demnach auf regionaler Ebene eintreten, aber auch auf lokaler, beispielsweise beim Ausbau der Weidenstraße in der Leester Marsch oder die Sanierung der Straße Im Mühlengrunde, die kürzlich einen Fahrstreifen für Fahrräder bekommen hat. Ein gemeindeübergreifendes Radverkehrsnetz soll „mit dem Öffentlichen Nahverkehr an Bahnhöfen und wichtigen Bus- oder Straßenbahnhaltestellen verknüpft“ werden, „um Umsteigemöglichkeiten zu schaffen“ und den Radverkehr bei Menschen auf dem Weg zu Arbeit zu fördern.

Etwas kontroverser fiel die Abstimmung zum Bebauungsplan „Westlich Hagener Straße“ mit 43 Wohneinheiten aus. Ein Anwohner erkundigte sich in der Sitzung nach der Umsetzung einer zweiten Zufahrt zur Hagener Straße. Fachbereichsleiter Nadrowski bestätigte zusätzlich zu dessen Anfrage eine entsprechende Bürgereingabe dazu. Die zweite Zufahrt allerdings „wäre keine signifikante Veränderung“, sagte er. Auch der in der Sitzung anwesende Verkehrsplaner Lothar Zacharias bestätigte, dass eine Anbindung ausreichend wäre. Eine zweite wäre zu dicht an der ersten. Für die Verkehrseinteilung sei das nicht so entscheidend. „Es wäre sogar eher schädlich“, sagte Zacharias. So gebe es auch weniger Flächenversiegelung. Die Offenlegung des Bebauungsplans und die Entscheidung über eingegangene Stellungnahmen wurde bei zwei Gegenstimmen der Grünen und einer Enthaltung der FDP angenommen.