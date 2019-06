Neben der Musik gibt es beim Konzert des Chors der Universität Bremen auch eine kleine Bühnenperformance. (Everding)

Stuhr-Varrel. „Zwischen Chaos und Commerz“ – so lautet der Titel des Konzerts, mit dem der Chor und das Orchester der Universität Bremen sowie das Ensemble Blech-Lights am Mittwoch, 3. Juli, in die Gemeinde Stuhr kommen. Rund 135 Musiker und Sänger werden dann ab 20 Uhr auf der Bühne in der Varreler Gutsscheune zu hören sein. Thematisch geht es bei dem Auftritt um „groteske Musik aus Berlin und Leningrad aus den Jahren 1930 bis 1938“.

„In den 1920er- und 1930er-Jahren herrschte große Aufbruchstimmung“, erzählt Susanne Gläß, Dirigentin des Ensembles und für das Programm zuständig. Das Ende des Kaiserreiches und des Ersten Weltkriegs sowie neue politische Formen und Entwicklungen machten ihren Angaben nach auch vor der Musik nicht Halt. So entstand in diesen Jahren das Genre der Kabarett-Oper als Vorgänger des Musicals.

Ein Vorreiter dieses Genres war laut Gläß der polnisch-weißrussische Komponist Mischa Spoliansky. Er wurde von Max Reinhardt entdeckt und komponierte später Stücke für Marlene Dietrich und die Comedian Harmonists. Der Chor singt Ausschnitte aus seiner im Jahr 1932 komponierten Kabarett-Oper „Rufen Sie Herrn Plim“. Erzählt wird darin die „kuriose Geschichte um Herrn Plim, der bei sämtlichen Reklamationen in einem Berliner Warenhaus gerufen wird und für alles die Schuld auf sich nimmt“, heißt es in der Ankündigung. Es gehe dabei um Menschlichkeit und menschliche Probleme, die Anonymität der Großstadt und die Verkaufssituation im Warenhaus, fasst Gläß das Stück zusammen. Auch eine kleine Bühnenperformance des Chores ist geplant. Dafür ist die Regisseurin und Choreografin Vendula Nováková zuständig.

Musik eines verlorenen Films

Nach dem Chor greift dann das Ensemble Blech-Lights ins Geschehen ein. Sie spielen das Stück „Das Märchen vom Popen und seinem Knecht Balda“ aus der Feder des russischen Komponisten Dmitri Schostakowitsch, der das Werk als Musik für einen Zeichentrickfilm komponierte. Darin geht es um Kritik an der Kirche und an Autoritäten im Allgemeinen. „Der Film ist verloren gegangen“, berichtet Gläß. Die Musik von Schostakowitsch sei allerdings geblieben. In dem Ensemble spielen vor allem Saxofone, Posaunen und die Tuba eine Hauptrolle.

In der zweiten Konzerthälfte ist dann das Orchester der Uni Bremen am Zuge. Auch die Musiker haben sich mit dem Werk des im Jahre 1906 geborenen Schostakowitsch beschäftigt und spielen die Musik, die er für das gleichnamige Ballett „Der Bolzen“ komponierte. Die Handlung spielt in einer Fabrik, in der ein „Bösewicht die Maschinen mithilfe eines Bolzen stoppt“, so die Ankündigung. „Die Geschichte ist recht simpel, wird aber äußerst farbig beschrieben“, verspricht Gläß. Integraler Bestandteil ist auch ein Tango. „Es gab damals eine Offenheit für den modernen Tango und für den Jazz“, kann die Dirigentin über die damalige Zeit berichten. „Schostakowitsch hat nie wieder so leicht komponiert“, sagt sie. Der Stalinismus habe in der Sowjetunion danach voll zugeschlagen. Das Konzert endet dann mit dem berühmten Walzer Nr. 2 aus der Suite Nr. 2 für Jazz-Orchester von Schostakowitsch aus dem Jahre 1938.

Das Konzert des Chors und des Orchesters der Bremen Uni in Varrel hat bereits Tradition. „Das Dutzend ist längst voll“, sagt Gläß schmunzelnd. Sie ist seit 1996 Dirigentin des Ensembles. Die Truppe setzt sich dabei sowohl aus Studenten als auch aus Mitarbeitern, Doktoranden und Ehemaligen der Universität zusammen. „Rund ein Drittel ist als Studierende eingeschrieben“, so Gläß. Der Chor und das Orchester seien ein „wunderbares Feld, um schnell neue Leute kennenzulernen“, findet die promovierte Musikwissenschaftlerin.

Das Konzert von Chor und Orchester der Universität Bremen beginnt am Mittwoch, 3. Juli, um 20 Uhr in der Gutsscheune in Varrel, An der Graft (Zufahrt über den Parkplatz Varreler Feld). Karten gibt es im Vorverkauf in allen Geschäftsstellen des WESER-KURIER, so auch an der Bassumer Straße 6a in Brinkum. Die Tickets kosten zwölf Euro, ermäßigt acht Euro. Stuhrs Kulturkoordinatorin Marjet Melzer-Ahrnken rät zum Kauf der Tickets im Vorverkauf. „Im vergangenen Jahr mussten wir Interessierte nach Hause schicken“, berichtet sie über den Ansturm an der Abendkasse. „Das Programm ist ähnlich toll, aber ganz anders“, verspricht sie.