Landkreis Diepholz. Es ist nicht nur für die Schützenvereine landauf und landab eine schwierige Zeit. Zu Corona-Zeiten kann aber speziell in diesem Bereich nur eingeschränkt geschossen werden, die Geselligkeit fehlt ganz und gar. Nur wenige Jahreshauptversammlungen konnten seit März vergangenen Jahres wie gewohnt stattfinden - und Schützenfeste schon gar nicht.

Peter Schiebahn vom Schützenverein Kirchweyhe von 1909 ist seit 2018 Vorsitzender, doch das hat er noch nicht erlebt. „Wir planen kein Schützenfest 2021. Der Betrieb auf der Schießanlage ist zurzeit eingestellt“, bedauert er und fügt an: „Wir hoffen, dass wir im Sommer eingeschränkt den Betrieb wieder aufnehmen können. Finanziell kommen wir wohl noch klar, aber Rücklagen können nicht erwirtschaftet werden.“ Das Kirchweyher Königshaus bleibt bestehen. „Wir hoffen, 2022 wieder in den normalen Ablauf zu kommen“, sagt Schiebahn.

Beim Schützenverein Heiligenfelde ist Friedrich Wohlers seit 2006 Vorsitzender. „Das Schützenfest 2021 ist schon abgesagt“, erklärt er und weist darauf hin, dass bereits 2020 keine Veranstaltung dieser Art stattfinden konnte. Es gibt dadurch aber keine Probleme, „weil wir im Dorfgemeinschaftshaus Miteigentümer sind und unser eigenes Personal haben. Und es gibt keine finanziellen Nachteile, weil wir mit unserem Schützenfest in der Regel kein Geld verdient haben.“ Die Einschränkungen wegen Corona seien absolut in Ordnung “und scheinen leider noch nicht genügend zu sein“, nennt Wohlers seine persönliche Meinung und ergänzt: „Im Moment sehe ich keine Alternativen zum Schützenfest. Die 2019er-Majestäten bleiben nun auch in 2021/22 im Amt.“

„Voraussichtlich findet bei uns kein Schützenfest statt“, berichtet Erich Ehlers, Vorsitzender des Schützenvereins Wachendorf. Er hat die Hoffnung aber noch nicht aufgeben, "falls die Impfung bis Anfang August durchgreift. Aber nur mit einem ganz dicken Fragezeichen“. Vorsorglich wurde die Musik bestellt, ein Zelt soll zumindest reserviert werden. Doch bereits 2020 hatte das Fest des Jahres ausfallen müssen. „Wir müssen die Corona-Beschränkungen so durchziehen“, fügt Ehlers an, dessen Verein trotz der Absage eine schwarze Null schreibt. Dem Dorfgemeinschaftshaus, das für die Bewirtung zuständig gewesen wäre, fehle jedoch Geld, heißt es. „Wir mussten leider auch absagen“, teilt der Sudweyher Vorsitzende Oliver Rohlfs mit. Eigentlich hätte am dritten Mai-Wochenende – also am 15./16. – gefeiert werden sollen, doch wie schon im Vorjahr wird dieses nicht der Fall sein. „Kleine Gewinne fehlen natürlich“, heißt es aus Sudweyhe, wo der Schießbetrieb vollkommen ruht. „Der Vorstand hat entschieden, dass wir nicht wie in einigen Vereinen öffnen werden“, fügt Rohlfs an. Die 2019er-Majestäten sind die bislang letzten und werden vielleicht 2022 abgelöst.

„Wir haben die Planungen auf Eis gelegt, können aber sehr schnell reagieren, sollte das Schützenfest gefeiert werden können“, verrät Friederike Streit, die Vorsitzende des Schützenvereins Weseloh. Das Schützenfest 2020 musste bereits wegen Corona ausfallen. „Wir haben uns in der Whats-App-Gruppe mit einer Fotocollage an das Schützenfest 2019 erinnert“, nennt sie eine vorgenommene Aktion und fügt an: „In Weseloh feiern wir Schützenfest auf dem Saal im Gasthaus Clausing. Mit dem Discjockey haben wir die Vereinbarung, ihn auch kurzfristig anrufen zu können, er hält sich den Termin frei.“ Den Weselohern entsteht kein finanzieller Nachteil, vielmehr wird viel Geld gespart, das man aber sehr gerne für das Schützenfest ausgegeben hätte. „Der Vorstand hält guten Kontakt innerhalb der Whats-App-Gruppe, wir telefonieren miteinander und können unkompliziert und schnell Beschlüsse fassen. Den Kontakt zu unseren Mitgliedern halten wir auch über die Whats-App-Gruppe. Zu Weihnachten erhielt jedes Mitglied einen Brief und ein Präsent in Form von zwei Pralinen, auf denen das Vereinswappen und ein Weihnachtsgruß abgebildet waren“, berichtet sie. Die Majestäten bleiben so lange im Amt, bis ein nächstes Königsschießen veranstaltet wird.

„Bislang heißt es warten, ob, was und unter welchen Bedingungen ein Schützenfest 2021 möglich ist“, sagt die Vorsitzende Tanja Guddat vom Schützenverein Apelstedt, der am 24./25. Juli feiern würde. Bereits im vergangenen Jahr musste das Fest ausfallen, als das 100-jährige Bestehen groß geplant war. „Ich habe mit den Majestäten, den Adjutanten und einem Bollerwagen am Schützenfestsamstag eine Tour durchs Dorf gemacht, und wir haben unter Einhaltung der Abstandsregeln den Wartenden eine kleine Schnapsflasche oder einen Schokoriegel überreicht“, denkt sie zurück. „Es gab weder mit dem Zeltverleiher, der Musik, den Schaustellern oder dem Thekenteam Probleme, da die Gründe ja klar waren. Wir haben die Verträge auf dieses Jahr verschoben“, fügt Tanja Guddat an. „Natürlich gab es im vergangenen Jahr auch keine Einnahmen durch das Schützenfest, welches eine unserer Haupteinnahmequellen ist.“

Die Apelstedter Vorsitzende findet die Einschränkungen während Corona für den normalen Übungsbetrieb übertrieben. „Unser Verein ist ein kleiner Verein. Wenn an einem Abend wirklich mal zehn Personen zum Übungsschießen kommen, ist das viel. Meistens verteilt es sich auch über den Abend. Aber dadurch, dass man sich nicht wirklich im Schützenhaus begegnen darf, um noch mal eine Runde zu schnacken, haben viele keine Lust auf das Training.“ Auch Vorstandssitzungen seien aufgrund der eingeschränkten Personen- und Haushaltszahl nicht wirklich erlaubt, obwohl ausreichend Platz zur Verfügung stünde. Deshalb erfolgen die Absprachen des Vorstandes hauptsächlich über Handy und Mail. Die Jahreshauptversammlung musste aufgrund der Größe abgesagt werden, da im Schnitt rund 90 Personen anwesend sind. „Wir haben unseren Mitgliedern die Jahresberichte zugeschickt und eine Briefwahl für die zu besetzenden Posten durchgeführt“, erzählt Guddat. Die vereinsinternen Schießen fehlen für die Geselligkeit am meisten. Auch wenn vielleicht etwas erlaubt ist, macht die Personenhöchstzahl Probleme. Auch die Hygienevorschriften machen ein Beisammensein unmöglich. Alternativen zum Schützenfest gibt es nicht, obwohl das 100-jährige Bestehen nachgeholt werden soll und die Apelstedter Damenabteilung in diesem Jahr 50 Jahre besteht. Die Majestäten waren auch 2020 im Amt. „Ob sie noch ein Jahr verlängern, ist fraglich. Der Kinderkönig ist bereits im letzten Jahr konfirmiert worden und sieht sich nicht mehr als Kind, und auch das Jugendpaar ist sich unsicher“, hat die Vorsitzende erfahren. „Ich wünsche mir, dass - wenn ein Fest erlaubt werden sollte - es keine großen Corona-Auflagen mehr gibt. Ein Schützenfest mit Personenbegrenzung, mit Abstand, ohne Getränke aus Gläsern, ohne Tanzen, mit Mundschutz und sonstigen Regelungen ist kein Schützenfest. Ich möchte feiern wie vor Corona und Leute treffen. Meine Befürchtung ist, dass es bald zu spät dafür ist“, erklärt Tanja Guddat.

„Unser Schützenfest ist immer am Wochenende des ersten Sonntags im Juli. Wir haben noch nichts beschlossen, gehen aber davon aus, dass wir es absagen werden“, sagt Robert Simon, Vorsitzender des SV Bramstedt. Das wäre bitter, denn das Schützenfest im vergangenen Jahr ist schon komplett ausgefallen. „Beim Absagen der Musik und der Bewirtung gab es im Vorjahr keinerlei Schwierigkeiten. Für dieses Jahr haben wir vorab noch nicht mit den Musikern und dem Festwirt gesprochen. Ich denke aber, dass es dort auch keine Probleme geben wird“, fügt Simon an. Die Einschränkungen sind - so Simons Meinung - vollkommen in Ordnung. „Es ist nun mal eine Pandemie! Trotzdem ist es schwer, das alles so zu machen. Ich glaube, dadurch wird einiges in den Vereinen kaputtgehen. Wir haben im Sportbereich mit erheblichem Mehraufwand der Trainer weiter trainiert“, erklärt der Bramstedter Vorsitzende. Und berichtet von einer besonderen Aktion: „Wir haben unseren Mitgliedern zu Weihnachten eine CD mit Bildern der letzten zehn Schützenfestjahre gebrannt. Damit wollten wir den Mitgliedern zeigen, dass wir noch da sind."

Weitere Informationen

Bereits abgesagt

Als der Moordeicher Schützenverein Stuhr von 1912 im vergangenen Jahr recht früh sein Schützenfest am 30. April und 1. Mai wegen der damals noch aufkommenden Corona-Krise abgesagt hatten, konnte man im Stillen hoffen, das Schützenfest nachholen zu können. Die Realität holte den Verein allerdings schnell ein. Wie bei vielen anderen Vereinen wurden alle Termine bis auf Weiteres abgesagt, lassen Silke und Wilfried Bellmann vom Verein wissen. Nun steht das Schützenfest für den gleichen Termin an - und es wird wiederum nicht stattfinden. Die amtierenden Majestäten - Schützenkönig Mirco Warrelmann, Alterskönig Hermann Mahlstädt und Jugendkönig Timo Kroll - werden somit durch ihre lange Regentschaft in die Vereinsgeschichte eingehen.

Auch das Schützenfest des Schützenvereins Germania Leeste, das traditionell im Juni zusammen mit der Leester Fahrradrallye stattfindet, kann coronabedingt bis auf Weiteres nicht steigen. „Leider“, wie der stellvertretende Vereinsvorsitzende Florian Ardighieri findet. „Sollte es in diesem Jahr noch irgendwie möglich sein, werden wir es natürlich noch durchführen. Gleiches gilt auch für unsere Jahreshauptversammlung, die im Januar hätte stattfinden sollen.“

Der Syker Schützenverein von 1853 hat laut Informationen seines Pressewartes Detlev Marquardt nunmehr entschieden, dass das Schützenfest, auch wieder coronabedingt, ausfallen muss. Zu der Frage, ob im verbleibenden Jahr noch die eine oder andere Vereinsveranstaltung stattfinden wird, sei noch keine Entscheidung gefallen. „Wir wollen uns alle Optionen offenlassen“, heißt es aus Vorstandskreisen.