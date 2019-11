Wollen das Publikum mit ihrem High Energy Folk in den Bann ziehen: die Musiker der schottischen Band Old Blind Dogs. (fr)

Stuhr. Ein echtes musikalisches Highlight verspricht das Team von Stuhr Kultur für Donnerstag, 7. November. Dann treten im Rathaus an der Blockener Straße 6 die vier Musiker der Band Old Blind Dogs auf. Die Herren aus Schottland versprechen High Energy Folk. Beginn des Konzerts ist um 20 Uhr.

„Die Old Blind Dogs sind eine der besten Bands, die Schottland zu bieten hat“, heißt es in der Ankündigung. So gewann die Band bereits Titel bei den Scots Trad Music Awards. Und das „völlig zu Recht“, wie es von Stuhr Kultur heißt.

Die Gruppe besteht dabei aus vier Herren. Ali Hutton (Pipes, Flöten und Gitarre) gilt als einer der besten Piper seiner Generation. Aufgewachsen in dem Ort Methven fing er nach eigenen Angaben bereits im Alter von sieben Jahren mit dem Dudelsackspiel an. Nach und nach entwickelte er sich zum Multiinstrumentalisten und arbeitete mit verschiedenen, namhaften Künstlern und Bands wie Capercaillie, Dougie Maclean oder Carlos Nunez zusammen. Mit den Gruppen Brolum und Back Of The Moon tourte er durch Europa und Nordamerika. Mehrmals war er auch alleine für Preise nominiert. „Wer denkt, er hätte schon alles gehört, was man mit einem schottischen Dudelsack anstellen kann, der wird von Youngster Ali Hutton eines Besseren belehrt“, verspricht das Team von Stuhr Kultur.

Jonny Hardie (Gesang und Fiddle) ist tief in der schottischen Tradition verwurzelt. Er war Anfang der 1990er-Jahre Mitgründer der Old Blind Dogs. Hardie arbeitete nach eigenen Aussagen an mehr als 50 CD-Produktionen mit und spielte unter anderem mit Kylie Minogue und The Chieftains. Er ist musikalischer Direktor der Dogstar Theatre Company und unterrichtet Fiddle an der Aberdeen City Music School. Das „markante, typisch schottische Timbre in seiner Stimme“ ergänze sich sich hervorragend mit der Stimme vom zweiten Sänger Aaron Jones, heißt es von Stuhr Kultur. Jones (Gesang, Bouzouki und Gitarre) sei selbst mehr von Singer-Songwritern wie James Taylor beeinflusst. Er gilt als Virtuose an der Bouzouki und der Gitarre. Auch er spielte bereits mit vielen Größen der traditionellen schottischen Musikszene. Für den „treibenden Beat“ der Band ist Donald Hay (Percussion und Gesang) zuständig. In den vergangenen 20 Jahren machte er sich als Schlagzeuger einen Namen in der schottischen und englischen Folk-Szene. Neben seinem Engagement bei den Old Blind Dogs spielt er unter anderem auch mit der The Nuala Kennedy Band.

In ihrer fast 30-jährigen Laufbahn veröffentlichte die Band mehr als zehn Studio- und Live-Alben. Vor allem aber die Auftritte der Musiker sorgen dafür, dass sie international eine eingeschworene Fangemeinde haben – von den USA über Kanada, Australien, Neuseeland und Japan bis quer durch Europa. „Ungezähmt und wild, aber auch gefühlvoll und einfach schön wie die Landschaft Schottlands selbst“, beschreibt Stuhr Kultur die Musik der Band, die ihre Qualitäten nun auch in Stuhr unter Beweis stellen will.

Tickets für das Konzert am Donnerstag, 7. November, ab 20 Uhr im Stuhrer Rathaus gibt es im Vorverkauf in allen Geschäftsstellen des WESER-KURIER, unter anderem an der Bassumer Straße 6a in Brinkum. Die Karten kosten 15 Euro, ermäßigte Tickets sind für zwölf Euro erhältlich.