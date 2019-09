Eine große Zahl von Flohmarktständen wurde an der Syker Straße und der Bassumer Straße aufgebaut. (Vasil Dinev)

Stuhr-Brinkum. „Guck' mal da“, sagt eine Flohmarktverkäuferin zur Tischnachbarin und zeigt auf die dunklen Wolken in Richtung Bremen. Die Befürchtungen der Frau allerdings blieben unbegründet, denn das Wetter hielt dem Schweinemarkt im Ortskern von Brinkum die Stange. Die Sonne ging am frühen Nachmittag, die Wolken kamen aber der Regen blieb aus. Gut für die zehnte Ausgabe des Marktes rund um den Handel mit historischem Bezug.

Der Handel rund ums Schwein ist fest in Brinkum verankert. Den ursprünglichen Markt gab es schon früher, wie Arne Budelmann, Marktmeister der veranstaltenden Brinkumer Interessengemeinschaft (Big), sagt. Geblieben ist davon der Bezug zum Tausch der Waren, der auch in diesem Jahr das regierende Motto der Veranstaltung war. Zahlreiche Trödler hatten ihre Tische entlang der Syker und der Bassumer Straße aufgebaut und ließen den Handel nahbar erleben. „Was kostet die Etagere?“, fragt eine Kundin am Stand von Katja Rasche, die aus Bremen zum Verkaufen nach Brinkum kam. Die Antwort „zehn Euro“ schlägt sie in die Flucht. Die Etagere? Hübsch, aber offenbar zu teuer. Dabei hätten die Besucher durchaus Lust zu verhandeln, sagt Rasche, die auf mehreren Metern gemeinsam mit ihrem Bruder Stefan Krüger aus Leeste und einer Freundin allerlei Waren aufgefahren hatte. Vom elektrischen Mückenvernichter über Plastik-Weintrauben bis hin zum klassischen Porzellan hatten sie eine breite Produktpalette aufgefahren, wie sie in vielen Haushalten vorzufinden ist. Krüger dagegen konzentrierte sich auf Gesellschaftsspiele, die er in der Regel lieber einkauft als verkauft. Rasche und Krüger sind keine klassischen Trödler, sondern reduzieren über diese Möglichkeit den elterlichen Haushalt.

Gestartet war der Trödel offiziell um 11 Uhr, in der Zeit von 13 bis 18 Uhr stiegen auch die Geschäfte mit ein und öffneten ihre Türen außer der Reihe am Sonntag. „Das ist das Thema“, sagt Budelmann. Beim Schweinemarkt geht es darum, „den Handel zu fördern“, meint der neue Marktmeister der Big. „Alle haben die Möglichkeit sich zu zeigen“ und dafür habe die Interessengemeinschaft auch in diesem Jahr die Rahmenbedingungen geschaffen. Obendrein waren die handelsfokussierten Angebote angereichert mit mehreren Essensständen. Live-Musik lieferte zeitweise das Musikcorps Bremen-Grohn. Mit dem Besucherandrang in den „rappelvollen Straßen“ wie auch mit der Premiere in seiner neuen Rolle zeigte sich der 36-Jährige „absolut zufrieden“. „Es war ein bisschen neu für mich, die Fragen zu beantworten“, sagt er und verrät: „Schmidt war immer dabei“ – Jürgen Schmidt war zuvor Marktmeister der Big gewesen. Budelmann dagegen hat das Prozedere nun durchlaufen und meint: „Ich habe jetzt alles gesehen“ und gleich festgestellt, dass es an der einen oder anderen Stelle noch etwas zu optimieren gebe. Beim Aufbau sei allerdings alles offen und flexibel gehalten. Stände, die nicht passend sind, werden vor Ort kurzerhand passen aufgestellt.