Planer Christian Silberhorn stellt die temporäre Lösung auf dem Leester Henry-Wetjen-Platz vor. (Penth)

Weyhe-Leeste. Der Bauzaun auf dem Henry-Wetjen-Platz in Leeste zwischen Augenzentrum und Seniorenzentrum Alte Wache dürfte vielen in den vergangenen drei Wochen bereits aufgefallen sein. Die Fläche hinter der Absperrung gestaltet die Gemeinde Weyhe derzeit temporär um, wie sie nun mitteilt. Es soll ein Zwischenzustand sein. Denn die endgültige Umgestaltung des Platzes erfolgt erst mit der geplanten Fertigstellung des neuen Kultur- und Bildungszentrums Mitte 2021. „Der Baustellenverkehr würde das wieder kaputt fahren“, nennt Planer Christian Silberhorn den Grund für das Vorgehen. Die Gemeinde möchte die südliche Fläche aber schon jetzt nutzbar machen – oder wie es Silberhorn ausdrückt, die Weyher schon einmal daran gewöhnen, dass öffentlicher Raum nicht nur als Abstellmöglichkeit für Autos da ist. „Das ist keine Parkfläche. Das üben wir jetzt so ein bisschen.“

Nach dem Abbruch der DRK-Garagen und des alten Rathauses war Schotter auf der Fläche verteilt worden. Doch das ist kein schöner Anblick, bis es richtig losgeht. „Wir können das nicht zwei Jahre so liegen lassen“, sagt Silberhorn. In der Zwischenzeit soll die Aufenthaltsqualität „mit einfachsten Mitteln“ ausgebaut werden, wie es der Gemeindemitarbeiter ausdrückt. Der Bereich erhält anteilig eine Splitt- und Schotterschicht. In der kommenden Woche soll der Bauzaun weichen. Bepflanzte Poller in Hochglanz-“Weyhe-Rot“ sollen in einem weiten Bogen von Westen bis Süden Autos aus dem Bereich fernhalten.

Weiterhin ist der abgesperrte Bereich aber für Radfahrer zugänglich. Im zweiten Schritt im Juli sollen dann Sitzgelegenheiten dazu kommen. Neun sogenannte Weyher Punkte werden installiert. Die sechseckigen Holzpodeste sind modular und können mit geringem Aufwand umgebaut werden. Drei der Punkte sollen mit Stauden ausgestattet werden, drei als Podest zum Sitzen dienen und drei hohe Pflanzkübel erhalten.

Wenn es Mitte 2021 dann an die endgültige Gestaltung des Henry-Wetjen-Platzes im Leester Ortskern geht, können die Holzinseln jederzeit an andere Orte wandern – was laut Gemeinde auch definitiv angedacht ist. „Man merkt, dass es ein ganz anderes Gefühl ist“, findet Silberhorn schon jetzt. Dass der Platz angenommen wird, habe der jüngste Tag der Städtebauförderung deutlich gezeigt. Bald nimmt die Gemeinde auch die zusätzlichen rund 1,5 Millionen Euro entgegen, die Weyhe für das geplante Kultur- und Bildungszentrum erhalten hat. Wie berichtet, liegt die Fördersumme jetzt bei 4,5 Millionen Euro.

Christian Silberhorn, der auch anderswo Großprojekte begleitet hat, macht das stolz: „Eine Förderung von 90 Prozent in der Infrastruktur ist mir bisher nicht bekannt.“ Die hohe Fördersumme sei wohl auch zustande gekommen, weil das Projekt „zugeschnitten“ auf das Programm war. Und so klingt Silberhorn schon euphorisch, wenn er sagt: „Wir kriegen da eine ganz tolle Sache hin.“