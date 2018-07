Während sich Andree (v. l.) und Angelika Buschmann um den Ruf vor Ort kümmern, steigert Sohn Raphael die Bekanntheit in Europa. (Klama)

Twistringen. Darf's ein bisschen mehr sein? Wer kennt sie nicht die Frage an der Fleischereitheke. Bei rund 94 in solider Handwerkstradition in der Fleischerei Buschmann in Twistringen hergestellten Produkten fällt es den vielen Stammkunden da nicht schwer, Ja zu sagen. Bereits vor 100 Jahren gründete Fleischermeister Theodor Buschmann in Twistringen einen Schlachtbetrieb und so hatten die heutigen Betreiber des Familienbetriebes, Angelika und Andree Buschmann, am vergangenen Sonntag zur Geburtstagsfeier auf das an der Georgstraße in Twistringen gelegene Betriebsgrundstück eingeladen.

Den hinteren Teil des Grundstückes, der sonst lediglich den LKW für die An- und Ablieferungen Platz bietet, hatte Familie Buschmann mit Hilfe von 45 Nachbarn, Freunden und Bekannten festlich geschmückt. Verschiedene Stände luden zum Testen und Probieren ein. Einfach ein Tag für die ganze Familie mit Kinderschminken, Ballon-Entertainment, einer großen Tombola und natürlich Kaffee, Kuchen, Eis und Getränke. Besondere Freude bereiteten den Gästen die Betriebsführungen sowie die Auftritte des Twistringer Blasorchesters und des Chors Gospel United. „Eine solche Präsentation führen wir zum ersten Mal durch. Bei den Vorbereitungen sind wir von Besucherzahlen zwischen 100 und 1500 ausgegangen“, berichtete Raphael Buschmann, Sohn des heutigen Betriebsinhabers.

Zum Ende des ersten Weltkrieges 1918 gründete Theodor Buschmann seinen reinen Schlachtbetrieb in Twistringen. Trotz schwerer Kriegsverletzung schaffte er es, seinen erlernten Beruf auszuüben und zusammen mit seiner Frau und zwei weiteren Mitarbeitern den jungen Betrieb erfolgreich aufzubauen. Sohn Walter und seine Frau Elisabeth übernahmen die Firma 1959 und erweiterten um eine Wurstproduktion. Der reine Schlachtbetrieb wurde 1968 aufgegeben, und 1985 übernahmen Andree und Angelika Buschmann die Firmenleitung und bauten das Unternehmen weiter aus. Es wurde in neue Maschinen investiert und auch das Ladenlokal wurde modernisiert, sodass der Betrieb 2009 nach europäischem Recht geprüft, registriert und zugelassen wurde. Heute bringen sich neben Angelika und Andree Buschmann auch die Kinder Raphael und Adrian in das Geschäftsleben mit ein. Während Adrian den kaufmännischen Ausbildungsweg verfolgte, erlernte Raphael auch das Fleischerhandwerk. Schon kurz nach seiner Ausbildung überzeugte er durch seine Leistungen, wurde Deutscher Meister der Jungfleischer und in die Nationalmannschaft des Fleischerhandwerks aufgenommen. Schon heute freut sich Raphael auf die diesjährigen Europameisterschaften in Frankfurt. Hier will er durch gute Leistungen überzeugen und natürlich den Twistringer Betrieb in ganz Europa bekannt machen. Die betriebliche Arbeitsaufteilung ist in der Familie Buschmann genau geregelt. Während Angelika Buschmann sich um die Fleischereitheke kümmert, arbeiten Andree und Raphael Buschmann mit weiteren sechs Fachkräften in der Produktion. Jeder hat im Fleischereibetrieb seine festen Arbeitsvorstellungen.

Angelika Buschmann legt bei ihrer Stammkundschaft höchsten Wert auf das Persönliche. In der Produktion wird nur das Fleisch von landwirtschaftlichen Betrieben aus der Region verarbeitet. Neben dem Verkauf an Einzelkunden geht ein Großteil der Produkte an den Großhandel und regionale Wiederverkäufer direkt und auch online. „Pinkelwurst verschicken wir in der Kohlzeit viel an ehemalige Twistringer, die ihren Wohnsitz hier aufgeben mussten und diese Produkte im Süden des Landes nicht kaufen können. Unsere Artikel haben einen Wiedererkennungswert. Am Geschmack unserer Krakauer erkennen heute zum Beispiel viele Marktbesucher die Herkunft aus Twistringen“, erklärt Raphael Buschmann voller Stolz. Extra zum 100. Geburtstag hatte er übrigens eine Jubiläumsbratwurst aus Bison- und Rindfleisch, ganz ohne Schweinefleisch, kreiert.