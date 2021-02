Joela und ihr Bruder Jonas gehen in Neubruchhausen zur Schule. Für die Postkartenaktion haben sie ordentlich gebastelt. (fr)

Bassum-Neubruchhausen. Langsam wird die Zeit knapp. Bis Mitte März muss die Bassumer Stadtverwaltung der Landesschulbehörde eine Stellungnahme schicken und für die Außenstelle Neubruchhausen argumentieren. Denn: Die Ausnahmeregelung gilt nur noch bis Ende Juli. Sollte die Landesschulbehörde sich gegen die Außenstelle entscheiden, wird der Standort geschlossen werden müssen (wir berichteten). Nun wollen Eltern, Schüler und Einwohner Neubruchhausens der Stadtverwaltung helfen, wie Kai Uwe Bohn von der Dorfgemeinschaft mitteilt. „Und wir wollen nichts unversucht lassen, um sie dabei zu unterstützen. Denn es gibt 1000 Gründe für den Erhalt dieser Schule“, sagt Joachim Hinrichs vom Förderverein von Schule, Kita und Krippe Neubruchhausen. „Deswegen starten wir jetzt eine große Postkartenaktion. Der Adressat ist die Landesschulbehörde."

So können Unterstützer ihre persönlichen Gründe für den Erhalt der Schule an die Landesschulbehörde schreiben. Dafür haben sie zusätzlich die Auswahl aus vier unterschiedlichen Postkarten. "1000 Postkarten sind gedruckt worden, die an verschiedenen Orten in Neubruchhausen und Bassum – Einzelhandel, Banken, Schulen und mehr – erhältlich sind. Sie können nach dem Ausfüllen in eine bereitstehende Box geworfen werden", berichtet Bohn weiter. Ende des Monats werden die Karten dann der Stadtverwaltung überreicht. "Die soll sie dann mit ihrem Antrag auf die Verlängerung der Ausnahmegenehmigung bei der Behörde in Hannover abgeben“, hofft Hinrichs.

Bunte Postboxen fallen auf

Normalerweise ist eine Unterschriftenliste ja das Mittel der Wahl, der Förderverein hat sich aber auch angesichts der Corona-Pandemie für die Postkartenaktion entschieden. "Mit Hunderten von Postkarten wird unser Wunsch und Wille viel sichtbarer“, ist Hinrichs überzeugt. Interessierte können sich auch die PDf-Dateien der Karten von der Internetseite www.neubruchhausen.de herunterladen und selbst ausdrucken. Doch wohin mit der Karte? "Die bunten Karten gehen über die Sammeladresse 'Grundschule Neubruchhausen' an den Hauptadressaten Landesschulbehörde", lässt Mit-Initiator Hinrichs wissen.

Die Aktion kommt jetzt schon an: Kinder aus Kita und Schule haben Plakate und Bilder gemalt, um die Abgabestellen bunt zu verschönern. Auch die „Postboxen“ wurden von Kinderhänden gebastelt. Neben der Möglichkeit des Downloads im Internet gibt es die Karten zurzeit an diesen Stellen in Neubruchhausen: Dorfladen Bothe, Bäckerei Meyer, Autohaus Lange, Grundschule und Kindergarten. In wenigen Tagen kommen die Filialen der Volksbank und der Sparkasse sowie Abgabestellen in Bassum dazu.