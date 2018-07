Besuch im Zimmer: Andrea Könenkamp (Mitte) unterhält sich mit Heinrich Deters, der am Freitag bei der Jubiläumsfeier eine Rede hält. (fotos: Jonas Kako)

Bruchhausen-Vilsen. Vom Generationenhaus zum Altenheim: Die A & A Senioren- und Pflegepension hat seit ihrer Gründung viele Veränderungen durchlebt. Doch eins ist immer geblieben: die familiäre Atmosphäre. Am Freitag feiert das Bruchhausen-Vilser Seniorenheim sein 25-jähriges Bestehen. Zum Fest lädt Heimleiterin Andrea Könenkamp Interessierte von 16 bis 20 Uhr ein, sich über die Einrichtung zu informieren.

Der 102-jährige Bewohner Heinrich Deters hat angekündigt, dass er sich während seiner Rede vor Mitbewohnern, Mitarbeitern und Gästen bei Geschäftsführerin Könenkamp für das angenehme Leben in dem Seniorenheim bedanken möchte. Und der Senior Heinrich Emmerich spielt mit DJ Gerd Akkordeon, während sie mit den Feiernden das Volkslied "Kein schöner Land" von Anton Wilhelm von Zuccalmaglio anstimmen.

1993 gründeten Könenkamp und Andreas Duschneit an der Bollenstraße 8 ein Generationenhaus mit acht Bewohnern. Ihre Idee: Jüngere Senioren sollen älteren helfen, Alltagsaufgaben zu bewältigen. Könenkamp und ihr Partner pflegten zu dieser Zeit die Bewohner noch selbst. Als 1996 das Pflegegesetz geändert wurde, sei das Konzept nicht mehr wirtschaftlich gewesen, erzählt Könenkamp. Das Gebäude wurde zur Pflegestation umgebaut, Könenkamp und Duschneit verhandelten mit Pflegekassen und dem Landkreis Diepholz über die Finanzierung der Pflegekosten. Mittlerweile lebten 24 Senioren im Seniorenheim. 1999 kam ein Bettenhaus hinzu, das Heim verfügte nun über 48 Plätze, die es bis heute anbietet. "Zu der Zeit war klar, dass ich das verwaltungstechnisch nicht mehr allein schaffen kann", sagt Könenkamp. Darum habe sie einen Verwaltungsmitarbeiter eingestellt.

Das alte Fachwerkhaus musste 2005 weichen, damit Platz für ein größeres Gebäude entstehen konnte. Diese Entscheidung fiel der Heimleiterin nicht leicht, da sie in dem Fachwerkhaus teilweise als Kind aufgewachsen war. In dem neuen Gebäude hängt heute noch ein Bild von der früheren Pension. In den Folgejahren musste sich Könenkamp mit immer mehr Verwaltungsaufgaben auseinandersetzen. "Das neue Datenschutzgesetz ist für uns der größte Humbug", sagt Könenkamp verärgert. Warum das so ist, erklärt sie am Fall eines Krebspatienten. Für ihn hätten die Angehörigen einen Platz in der Kurzzeitpflege gesucht und seien bei ihr fündig geworden. Vom Krankenhaus sei der Krebspatient ins Heim gezogen. Zu Problemen sei es gekommen, weil der Arzt Medikamente nicht ohne die Zustimmung der Tochter des Patienten verschreiben durfte. Da habe es sogar zur Debatte gestanden, dass der Patient wieder zurück ins Krankenhaus gebracht werden muss.

Nicht viel hält Könenkamp auch vom neuen Pflegeberufegesetz. Demnach werden die Ausbildungen des Kranken- und Altenpflegers ab Januar 2020 in einer Ausbildung zum Pflegefachmann/zur Pflegefachfrau zusammengelegt. Könenkamp fürchtet, dass die Kommunikation zwischen der Pflegekraft und den Senioren, also das menschliche Miteinander, noch weniger Bedeutung zugemessen wird. In ihrem Seniorenheim werde die Kommunikation groß geschrieben, nicht nur zwischen Mitarbeiterin und Bewohnern, sondern auch zwischen den Mitarbeitern. Dabei geht es oft witzig zu. So sei eine Mitarbeiterin, die russische Wurzeln hat, im Kollegenkreis bei ihrer deutschen Aussprache manchmal verbessert worden. Als ein Bewohner sie mal auf Plattdeutsch angesprochen hat und sie das nicht verstand, wollte sie Plattdeutsch lernen. Prompt vereinbarte sie mit dem Senior, dass sie Platt übt und er Russisch.

Ernst geht es dagegen in der Pflegepension bei der Suche nach neuen Pflegekräften zu. "Es ist schwer, gutes Personal zu bekommen", klagt Könenkamp. Das könne sie nur über eine gute Bezahlung bekommen und behalten, indem es von der Geschäftsführung und Bewohnern wertgeschätzt wird. "Wenn sich die Mitarbeiter wohlfühlen, fühlen sich auch die Bewohner wohl", betont die Heimleiterin. In ihrer Seniorenpension sind Betreuungs- und Pflegekräfte beschäftigt. Die Betreuer sind dafür da, die Bewohner zu beschäftigen. Und das bekommt eine höhere Bedeutung, weil mehr Bewohner an Demenz und ähnlichen Krankheiten leiden. Nach Angaben des Online-Portals der Süddeutschen Zeitung waren 2016 fast 71 Prozent der Heimbewohner in Deutschland an Demenz erkrankt, drei Jahre davor seien es noch lediglich 64 Prozent gewesen. Um das Fortschreiten der Demenz zu verhindern, unternehmen die A&A-Mitarbeiter deutlich mehr als früher.