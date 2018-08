Er behält den Durchblick: Jochen Hestermann präsentiert das Programm der Volkshochschule Bruchhausen-Vilsen. (Janina Rahn)

Bruchhausen-Vilsen. 972 Veranstaltungen sind im Herbst-Winter-Programm der Volkshochschule (VHS) beschrieben. Eine ganze Menge. Für Jochen Hestermann Grund genug nachzuzählen, wie viele denn unter das Deckblatt seiner Außenstelle fallen. Das Ergebnis: 104. "Ein Neuntel", hat der Leiter der VHS Bruchhausen-Vilsen errechnet und ist mit dem Resultat zufrieden. "Wir sind ja nicht der größte Ort im Landkreis." Aber einer, der viel Neues zu bieten hat.

Neu ist zum Beispiel die Pilzwanderung mit Jens Karius. Der Mann ist Sachverständiger der Deutschen Gesellschaft für Mykologie. Diesen Titel benötigt er nach Jochen Hestermanns Verständnis auch, denn Pilze seien "mit Gefahr versehen, und es braucht Vertrauen". Wohin es am 29. September geht? Auch der VHS-Außenstellenleiter weiß es nicht. "Herr Karius will sich noch ein Waldstück aussuchen." Da würde sich doch der Sellingsloh anbieten. Los geht es um 9.30 Uhr am Bavendamschen Haus – es sei denn, es herrscht witterungsbedingt chronischer Pilzmangel.

Neu ist auch die Kooperation der VHS mit der Veranstaltungsreihe "Kino in der Scheune". Fünf Filme wird es dort zwischen September und Januar zu sehen geben. Die Volkshochschule ist beim "Kundschafter des Friedens" mit im Boot. Produzent Andreas Banz weist darauf hin, dass es in diesem Streifen weder um Stasi-Verherrlichung noch um einen Ost-West-Film handeln solle, sondern um eine ungezwungene Komödie mit bewusst eingebauten historischen Ungenauigkeiten. Ein Film, der in Bruchhausen-Vilsen immer läuft, ist die Dokumentation über das Open Air, das Mitte der 1980er-Jahre unter anderem auf dem Gelände des ehemaligen Autokinos lief. Größen wie James Brown, Rory Gallagher, Lake und Die Ärzte tummelten sich damals im Luftkurort. Jugendpfleger Michael Wegner hat's aufgezeichnet, am Sonnabend, 10. November, flimmert das Werk ab 19.30 Uhr über die Leinwand der Scheune.

Neu sind diverse Dozenten. Susanne Möllmann beispielsweise. Sie kommt mit einem Thema um die Ecke, das Jahr für Jahr wieder aufkommt, aber nie wirklich bearbeitet wird: "Stressfrei durch die Weihnachtszeit". Richtiges Zeitmanagement soll am 27. November ab 18.30 Uhr im Bavendamschen Haus das Thema sein. Premiere feiert auch Camilla Fischer. Die Tierärztin und Heilpraktikerin spricht am 16. Oktober ab 19 Uhr im Bavendamschen Haus über Sterbebegleitung bei Tieren. Schräg? Eigentlich nicht. Denn wer ist nicht traurig, wenn das heiß geliebte Haustier stirbt?

Neu im Programm ist ebenfalls Peter Golls Kursus "Mit dem Pedelec sicher unterwegs". Der Mann vom Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC) erzählt am 21. November ab 19.15 Uhr, wie das Elektro-Fahrrad in beladenem – Achtung: nicht geladenen – Zustand sein Fahrverhalten ändert, was Geisterfahrer sind und wie man im Gebirge mit der elektrischen Unterstützung zur Reichweitenverlängerung umgeht. Und noch 'ne Neuerung: Helmut Buchmann kocht griechisch, spanisch und orientalisch.

Nicht neu, aber laut Jochen Hestermann "ein künstlerisches Highlight", ist die Kooperation mit dem Kunst- und Kulturverein. Am 9. November ab 20 Uhr berichten Sibylle Hellmann und Thomas Denker über die jüdische Künstlerin Mascha Kaléko, rezitieren Gedichte und singen Lieder. Auch nicht neu: Yoga, Taijiquan, Kum-Nye, Lu Jong und weniger exotische Bewegungsangebote. "Unser Bewegungsraum ist Tag für Tag belegt, vormittags und abends", freut sich Hestermann. Genau gegensätzlich verläuft die Kurve beim EDV-Angebot, beim einzigen EDV-Angebot. "Hier fehlen uns schlicht und einfach die Dozenten", bedauert der VHS-Außenstellenleiter.

Wem das nicht genügt: Das Programm liegt – nicht nur – im Bavendamschen Haus, Bahnhofstraße 55 in Bruchhausen-Vilsen, aus.