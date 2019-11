Bassum. Wie werden sich die Schülerzahlen in den kommenden Jahren entwickeln? Darüber informierte der Erste Stadtrat Norbert Lyko auf der Sitzung des Bassumer Schulausschusses am Dienstagabend im Rathaus. Weitere Themen, die der Ausschuss besprach, waren die Schulsozialarbeit sowie der Beschluss des Haushaltes über die Investitionen in die stadteigenen Grundschulen.

In den kommenden Schuljahren sei nach derzeitigem Stand mit einem Anstieg der Einschulungszahlen im Grundschulbereich zu rechnen, lautete Lykos Fazit nach einem Blick auf die Statistik. Grund dafür seien nach seiner Aussage vornehmlich die geplanten Baugebiete Dorfstraße II und Dorfstraße III in Bramstedt, für die insgesamt 60 Bau-/Wohneinheiten ausgewiesen sind.

„Es kann mit einer Zwei- oder sogar Dreizügigkeit an den Grundschulen gerechnet werden“, sagte Lyko. Welchen Herausforderungen sich die Grundschulen dann stellen müssen, erläuterte Tobias Baron, Schulleiter der Grundschule Bramstedt, den Ausschussmitgliedern.

Aktuell besuchen 75 Mädchen und Jungen die einzügige Schule, von denen einige einen speziellen Förderbedarf haben. Zudem bietet die Schule an vier Tagen eine Ganztagsbetreuung an. Die räumliche Situation passe gerade so, sagt Baron, aber: „Mit den künftigen Schülerzahlen reichen die Klassenräume nicht mehr aus. Eine Umwidmung des Speisesaals und des Musikraumes ist aus pädagogischen Gründen nicht sinnvoll.“ Daher sein Wunsch: Die schulische Baufläche mit mindestens drei neuen Klassenräumen vergrößern und dabei die Anregungen von Fachleuten, Schule, Eltern und Schülern einbeziehen.

Steigende Schülerzahlen bedeuten jedoch nicht nur eine räumliche Vergrößerung, sondern auch personelle Verstärkung, besonders in Bezug auf die Schulsozialarbeit. Auch dabei zeigt sich in Bassum kein gutes Bild, wie Norbert Lyko erklärt. In der Grundschule Petermoor dränge es mit der Schulsozialarbeit. Die Sozialarbeiterin an den Grundschulen Bramstedt und Nordwohlde gehe demnächst in den Ruhestand. Hinzu komme, dass Schulsozialarbeiter über das Land Niedersachsen angestellt sind. Daher habe die Stadt bereits einen entsprechenden auf Anstellung einer neuen Schulsozialarbeiterin bei der zuständigen Landesschulbehörde in Hannover gestellt. „Doch die hat bisher noch nicht darauf reagiert“, teilte der Erste Stadtrat mit. „Nach Nachfrage bei der Behörde können wir auch nicht so schnell damit rechnen.“

Daher habe die Stadt eine Zwischenlösung erarbeitet. Die sieht vor, dass die Verwaltung selbst eine entsprechende Stelle ausschreibt und die Personalkosten über den Haushalt zur Verfügung stellt. Die Ausschussmitglieder begrüßten die Idee der Verwaltung und betonten die Wichtigkeit einer Schulsozialarbeit. Gleichzeitig dürfe sich diese Vorgehensweise nicht zu einer Dauerlösung entwickeln, die Stadt müsse die Landesschulbehörde in dieser Hinsicht unter Druck setzen.

Abseits dieser mündlichen Berichte stand auch der Haushaltsentwurf 2020 über die anstehenden Investitionen im schulischen Bereich im Fokus. Insgesamt sollen im kommenden Jahr knapp 1,3 Millionen Euro für die Grundschulen, Schülerbeförderung und sonstige schulische Aufgaben aufgewendet werden. Die größten Posten betreffen dabei die Grundschule Mittelstraße. Im Entwurf sind 125 000 Euro für den Schallschutz und die Beleuchtung im Schulfoyer veranschlagt. Eine Erneuerung sei dringend notwendig, sagte Steffen Langhorst, zuständig für das Gebäudemanagement bei der Stadtverwaltung: „Bei Lärmuntersuchungen hat die Schule mit einem schlechten Ergebnis abgeschnitten. Bei Veranstaltungen der Kulturbühne kann man problemlos Gespräche im Foyer mithören.“ Hinzu kommen Beleuchtung und Elektronik, die teilweise noch aus der Bauzeit der Schule stammen, und somit nicht mehr zeitgemäß sind, sagte Langhaus weiter. Mit 80 000 Euro nimmt die Ausstattung der Kulturbühne den zweitgrößten Posten im Haushaltsentwurf ein. Weiterhin werden Investitionen für Betriebsausstattungen, Mobiliar, Reinigungskonzepte, EDV und Bushaltestellen berücksichtigt. Der Ausschuss stimmte dem Entwurf einstimmig zu.