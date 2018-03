In die Tasten gehauen: Jens Heinrich Claassen konnte nicht nur Witze erzählen, sondern auch teuflisch gut Klavier spielen. (Jonas Kako)

Syke. Es war ein ganz besonderer Abend, den die Gäste am Sonnabend im ausverkauften Gleis 1 erlebten. Denn mit Jens Heinrich Claassen saß ein sympathischer und hinreißend liebenswerter Künstler am Klavier auf der Bühne, der sein Publikum von der ersten bis zur letzten Minute berührte, zum Lachen und Mitsingen animierte, auf Tuchfühlung ging und so eine Gemeinschaft schuf, wie sie sonst wohl nur auf einem Kreuzfahrtschiff entsteht. Denn auf eben jenem haben etliche Besucher den Künstler tatsächlich zum ersten Mal erlebt und waren als Fans angereist, um sein Programm "13 Zentimeter" zu sehen.

Im zu weiten Ernie-T-shirt, Claassen hatte ordentlich abgenommen seit den vergangenen zwei Auftritten in Syke, präsentierte sich der Künstler gut gelaunt: „Das Programm geht nicht um Sex, wie sie vielleicht vom Titel vermutet haben, sondern um Durchschnitt“, kündigte der Mann am Klavier an und nahm das Publikum mit auf eine rasante Reise durch Fernsehformate, Social Media, Werbespots, philosophische Betrachtungen und löste auch sein Versprechen ein, unter der Gürtellinie mit Sinn und Verstand zu agieren. Dazwischen präsentierte er immer wieder bekannte Lieder mit eigenen kreativen Texten, wie Nicoles „Flieg nicht zu hoch mein kleiner Freund“, das ja an die berühmte Geschichte von Ikarus erinnere, der der Sonne zu nahe gekommen war. „Wir wollen ja immer höher, schneller weiter, dabei ist ruhiger viel besser“, so Claassen.

Eigentlich machten es ja die Leute richtig, die auf der Mittelspur der Autobahn mit 80 Stundenkilometer entlang tuckerten. Die zeigten den anderen, dass sie die Ruhe weg hätten. Beim Bahnfahren dagegen ergebe sich immer die Schwierigkeit, etwas zu essen zu ergattern am Bahnhof, wie eine Brezel vom Brezelstand, stimmte Claassen die Zuhörer auf sein nächstes Stück am Klavier ein, das sie zum Mitsingen des Refrains animierte. Zur Melodie von „Ich will zurück nach Westerland“, sangen enthusiastische Sänger an diesem Abend „Ich will zurück zum Brezelstand“ und erfreuten damit auch den Künstler. Dann waren doch noch die 13 Zentimeter dran: „Mein Freund nennt sein bestes Stück ,Lümmel', ein anderer ,General', meiner heißt Bert und ist mein bester Freund“, stimmte er unverfroren und sehr zur Freude der männlichen Gäste das nächste Liedchen an und hatte noch eins auf Lager vor der Pause, einen echten Blues mit dem Titel „Das Internet ist weg“ mit so schönen Zeilen wie "Dann kann ich nicht mehr rausgehen, weil meine App mir nicht sagt, wie das Wetter ist“.

„Darauf muss man erst mal kommen“, freute sich eine Besucherin über das originelle Programm. Sie hatte den Künstler schon auf einem Kreuzfahrtschiff erlebt. „Seitdem sind wir Fans von ihm.“ Nach der Pause ging es mit dem bekannten „Pippi-Langstrumpf-Lied“ weiter, vom Publikum mitgesungen. „Dieses Lied bringe ich immer, dann ist der Spirit gleich wieder da“, so Claassen, der dann noch mit einer Fortsetzung aufwartete, die in angekündigter original schwedischer Sprache alle möglichen Möbelstücke und den Köttbullar eines Einrichtungshauses aufzählte.

Dann gab es noch einmal die Gelegenheit zum Mitsingen für die Gäste. Zur Melodie von „Über den Wolken“, wurde konzentriert der Text von Claassen mitgesungen und erfreute damit sichtlich den Künstler, der sich mit einem Lied verabschiedete, das aus skurrilen Publikumsvorschlägen wie Butter, Lampenschirm, Besamungstechniker, Elefant, Sesamstraße und weiteren bestand. Abschließend gab es dann auch noch ein Kompliment für die Veranstalter: „Ganz lieben Dank für die immer freundliche und nette Aufnahme. Das Gleis 1 ist eine meiner Lieblingsbühnen."