Twistringen. Zu einer Unfallflucht ist es am Freitag um 13.10 Uhr an der Straße Am Bahnhof in Twistringen gekommen. Ein bislang unbekannter Fahrer eines weißen Renault Megane kam vom Fahrbahnrand ab und kollidierte dort mit einem 13-jährigen Jungen aus Twistringen, der auf seinem Fahrrad unterwegs war. Der Junge stürzte und verletzte sich leicht, teil die Polizei mit. Trotz des Zusammenstoßes verließ der Fahrer die Unfallstelle, Zeugen konnten Teile des Kennzeichens lesen. Dennoch dauern die polizeilichen Ermittlungen an. Weitere Zeugen werden daher gebeten, sich mit der Polizei in Syke unter 0 42 42 / 96 90 in Verbindung zu setzen.