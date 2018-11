Die Polizei stellte einen Schaden von 15 000 Euro fest. (Björn Hake)

Syke. Ein Autounfall an der Straße Herrlichkeit in Syke hat am Donnerstagabend für Stau gesorgt. Wie die Polizei mitteilt, wollte ein 65-jähriger Syker gegen 16.50 Uhr mit seinem Auto von der Straße Mühlendamm auf die Bundesstraße 6 abbiegen. Dabei übersah er einen vorfahrtsberechtigten 25-jährigen Autofahrer aus Weyhe. Es kam zur Kollision, bei der ein Schaden von 15 000 Euro entstand. Der Wagen des 25-Jährigen war nicht mehr fahrbereit. Personen kamen nicht zu Schaden.