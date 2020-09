So geht's auch: Die Damen des TuS Syke trainieren an der frischen Luft und nicht in der Sporthalle. (Karsten Bödeker)

Syke. Sich zu bewegen, ob im Wald oder auf freiem Feld, ist zwar gut fürs Befinden, besser ist für die meisten Menschen jedoch Sport in Gemeinschaft. In Sportvereinen mit einem geteilten Interesse. Da bietet sich in Syke der TuS (Turn- und Sportverein) an mit seinem vielfältigen Spartenangebot, das von den klassischen Sportarten wie Fußball und Turnen bis hin zu weniger verbreiteten Sportarten wie Wasserball oder Trampolinturnen reicht. Oder reichte. Wegen Corona musste quasi alles eingestellt werden. Und damit hatte der Vorstand den Salat, sprich eine Organisation, wie trotz der Hygieneregeln Sportbegeisterte irgendwie doch noch zu gemeinsamen Bewegungsmöglichkeiten kommen konnten. Natürlich bislang im Freien.

Nachdem der Verein noch im vergangenen Jahr sein 100-jähriges Bestehen feierte, war in diesem Jahr ab März kaum was los. Nicht so die Arbeit des Vorstands, aber immerhin habe das Fest für einen verstärkten Vereinszusammenhalt gesorgt – nicht unwichtig für ein gutes Arbeitsklima. Vereinsvorsitzende Sigrun Steinmetz, Hallenorganisator Henning Lienhop und Pressesprecher Karsten Bödeker berichteten über all das, was sie in den vergangenen Monaten so organisierten, um den meisten der rund 1500 Mitglieder etwas zu bieten. Meist in enger Absprache mit den Spartenleitern. „Zum Glück hatten wir bisher keine gesteigerten Austrittszahlen oder Beitragsrückforderungen“, freut sich Lienhop, der für die Organisation zuständig sowie als Sport- und Hallenwart gelistet ist.

„Viele fanden das toller“

Draußen im Freien war das ja nicht allzu schwer mit dem Konzept und Abstandsregeln. Und bei vielen Gruppen musste da ohnehin nicht groß etwas geändert werden. Zahlreiche Mitglieder freuten sich, dass sogar Rückenfit-Übungen auf die Wiese verlegt wurden. „Das wollen wir beibehalten, viele fanden das sogar toller als drin“, so Lienhop.

In den Sommerferien konnten schon drei Hallen wieder genutzt werden, aber die Hygienevorschriften sorgten für geringes Interesse. Immerhin kümmerte sich der Verein intensiv für die Räumlichkeiten und fuhr sogar Tischtennisplatten hin und her, um das Spielen für viele möglich zu machen. „Ab sofort sind zwar alle Hallen wieder nutzbar, aber wie kann das konkret aussehen, da mussten wir ein Hygienekonzept erstellen – und zwar für jede Halle und jede Sparte“, sagt Steinmetz.

Denn bei allen Sportarten seien nicht mehr als fünf Teilnehmer möglich. Da haben die Aktiven mit den Trainingsleitern also teilweise 15 Konzepte parallel erstellen müssen. „Da mussten alle Trainingsleiter mitwirken, damit sie wissen, worum es geht“, erklärt Sigrun Steinmetz. Immerhin sei es eine gute Zeit gewesen für Sanierungen, so konnte endlich mal der Rasenplatz am Stadion gepröppelt werden. Immer noch stehe der Eingangsbereich des Vereinsheims auf dem Plan, da gebe es schon eine Finanzierungszusage – und nun könnte es eigentlich losgehen. Steinmetz bedauert: „Aber nun findet sich leider kein Bauträger.“

Vieles geht also wieder los, auch das Akrobatik-Erlebnisturnen für Kinder ab fünf Jahren oder der Geräteparcours für Kurze ab zehn Jahren können wieder starten. Zuvor hatten auch die beiden Orchester – die Music Company und das Moderne Orchester – schon manches Mal im Waldstadion geprobt. „Das sind über 100 Leute, die wieder anfangen wollen“, sagt Karsten Bödeker. „Und Fußball geht auch wieder los, allerdings gibt es da viele Auflagen und wir wissen nicht, was bei einer Infektion passiert.“ Den ersten Hallennutzungstermin gibt es in Sachen Meisterschaften mit der Kreismeisterschaft der Leichtathletik am 26. September.