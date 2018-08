Syke. Ein 16-jähriger Syker vermisst sein Fahrrad. Laut Polizeiangaben haben Unbekannte den Drahtesel am Mittwoch, 8. August, zwischen 18 und 21.30 Uhr gestohlen. Das Herren-Fahrrad der Marke Triumph hatte der Jugendliche an der Bahnhofstraße in Syke abgestellt. Der Wert des Diebesguts beträgt circa 300 Euro. Die Ordnungshüter hoffen bei der Aufklärung des Falls auf Zeugenhinweise; die können bei der Polizei in Syke unter Telefon 0 42 42 / 96 90 abgegeben werden.