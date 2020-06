Das Infektionsgeschehen rund um den Schlachtbetrieb in Wildeshausen betrifft auch unmittelbar den Landkreis Diepholz. (Sina Schuldt/DPA)

Die 35 positiv auf Corona getesteten Mitarbeiter eines Schlachtbetriebs in Wildeshausen betreffen auch den Landkreis Diepholz: Infizierte Kreisbewohner und ihre Kontaktpersonen wurden unverzüglich unter Quarantäne gestellt, wie die Kreisverwaltung mitteilt. Für weitere rund 200 Bewohner mehrerer angemieteter Gebäude auf dem früheren Kasernenareal in Wagenfeld hat der Kreis am Mittwoch zudem per Allgemeinverfügung eine vorsorgliche Quarantäne auf dem Gelände angeordnet. Die dort untergebrachten Werkvertragsarbeiter sind in dem Wildeshauser Betrieb tätig und wurden auf Covid-19 getestet. Die Ergebnisse stehen noch aus.

„Um das Infektionsgeschehen richtig einordnen zu können, müssen zunächst die Ergebnisse der Testung abgewartet werden. Aufgrund der Testergebnisse des gestrigen Tages halte ich – in diesem besonderen Fall – eine vorsorgliche Quarantäne für erforderlich“, erklärt Landrat Cord Bockhop. Sämtliche der in den Wagenfelder Unterkünften untergebrachten Werkvertragsarbeiter müssen sich zunächst bis zum Erhalt der Testergebnisse in häusliche Absonderung begeben. Nach Vorliegen der Ergebnisse werde dann über die weiteren Schritte entschieden.

Vereinzelt wurden in zwei Gemeinden im Landkreis weitere positive Fälle aus diesem Infektionsgeschehen festgestellt, die bereits unter häuslicher Quarantäne stehen. Somit sind gegenwärtig 22 Menschen im Landkreis Diepholz positiv auf das neuartige Coronavirus getestet worden. Insgesamt verzeichnet der Landkreis nunmehr 406 bestätigte Covid-19-Fälle. 26 Personen sind bisher in Zusammenhang mit der Viruserkrankung verstorben. 358 Corona-Patienten konnten derweil aus der Quarantäne entlassen werden. In den Kliniken des Landkreises Diepholz werden zurzeit sechs Patienten mit einem Corona-Verdacht oder einer bestätigten Infektion behandelt.