Unter der souveränen Leitung von Ulrich Semrau, konnte die Klassische Philharmonie Nordwest Besuchern erneut einen musikalisch hochkarätigen Einstand ins Jahr bescheren. (Braunschädel)

Syke/Stuhr. Für die Klassische Philharmonie Nordwest war am Sonntag ein strammes Programm angesagt, denn das Orchester gab nicht nur ein Konzert im Saal der Kreissparkasse Syke, sondern reiste anschließend weiter zur Gutsscheune in Varrel, um auch dort ihr Neujahrskonzert zu spielen. „Mögen alle ihre Wünsche in Erfüllung gehen“, lautete der Neujahrsgruß von Dirigent Ulrich Semrau an die Gäste im ausverkauften Saal. Und für viele Zuhörer erfüllten sich bei diesem Konzert musikalische Wünsche, wie an den „Ahs“ zu hören war, nach der Ankündigung von Ball- und Kaffeehausmusik und Walzerseligkeit.

Den Auftakt machte mit Franz Lehar einer der bekannten Operettenkomponisten. „Fantasien“ aus dem Zarewitsch kündigte der Dirigent an, der fortan auch durch das Programm führte. 1929 uraufgeführt im Deutschen Künstlertheater in Wien, gehört es zu den späten Werken des Komponisten. Dem Orchester gelang eine großartige Ausführung, die die ganze opernhafte Wucht der Musik transportierte und mit einem furiosen Schluss endete, der musikalisch darüber hinwegtröstete, dass der Zarewitsch am Ende seine Sonja nicht heiratet.

„Sie sind leicht und pünktlich, und jeder wollte eins haben“, kündigte Semrau „Heinzelmännchens Wachtparade“ von Kurt Noack an, sehr zur Freude der Zuhörer, wie an vielen Mienen abzulesen war. Vom Orchester wurde sie schwungvoll, lebendig und fröhlich präsentiert. Damals als zu seicht und leicht kritisiert, hat sich das Stück bis heute im Repertoire vieler Salonorchester gehalten und bekam ob der tadellosen Aufführung und des furiosen Trompetenauftaktes auch in Syke viel Beifall. Weiter ging es musikalisch in das Land der blühenden Zitronen. Ursprünglich hatte Johann Strauß dafür den Titel „Bella Italia“ vorgesehen, sich aber dann für den heute bekannten Titel entschieden. Geschrieben hat es der Komponist für seine Italienreise 1874. Obwohl es ein schwungvoller Wiener Walzer ist, beginnt das Stück mit einem leisen Hornsolo, das von Querflöte, Oboe und Streichern weitergeführt wird. Dann erst leitet ein Crescendo den ersten Walzer ein. Die eher ruhige Melodie entführt die Zuhörer in die Schönheit der italienischen Landschaft. Beim zweiten Walzer wird es dann schon temperamentvoller, trotzdem ist diese Komposition nicht so bekannt wie beispielsweise „Wiener Blut“, das im zweiten Teil dargeboten wurde.

Dann ging es laut Semrau „noch weiter nach Süden und noch weiter nach Osten und zu einem persischen Markt mit allem, was dazu gehört: Kameltreiber, Bettler und eine wunderschöne Prinzessin, die mit ihrer Karawane ankommt“. Und das Publikum war gefragt: „Wir wollten ja eigentlich einen Chor engagieren, aber der ist uns abhanden gekommen und jetzt müssen sie einspringen.“ In der Praxis hieß das, den Refrain des Bettlerchors zu singen: „Baksheesh allah, baksheesheesh allah, empshi, empshi“. Einmal mehr zeigte sich, dass unter den Zuhörern etliche Chorsänger waren, die sich viel Mühe gaben, um zu einer gelungenen Aufführung beizutragen.

Mit dem Marsch „Hoch Heidecksburg“ vom Miltärmusiker Rudolf Herzer ging es in die Pause. Domonkos Barna, Cellist im Orchester, freute sich über die Rückkehr zur musikalischen Tradition der Neujahrskonzerte: „Ich stamme aus Ungarn und damit aus der Donauregion.“

Mit dem Wiener Blut eines Johann Strauss ging es nach der Pause weiter. Und wieder waren es Sensibilität und Präzision in der Ausführung, die das bekannte und beliebte Stück zu einem großartigen Hörerlebnis machten. Auch dank der beiden Akteure an den Schlagwerken. Für das nächste Stück „Küsse im Dunkeln“ empfahl der Dirigent das Zusammenkuscheln. Aber für das Publikum blieb es beim musikalischen Genuss. Dann hatte „Der Graf von Luxemburg“ seinen Auftritt oder vielmehr die Operette von Franz Lehar. „Der Inhalt ist so verworren, den kann man gar nicht wiedergeben“, meinte Semrau. Die Musik dieser Operette gefiel den Zuhörern trotzdem. Schon vermisst, aber dann doch noch gespielt: „An der schönen blauen Donau“ vom Walzerkönig Strauss. Einigen Gästen war anzusehen, dass sie am liebsten den Rhythmus mitgeschunkelt hätten, aber niemand traute sich. Dann war das Konzert fast vorbei und nur noch ein Stück fehlte in der Tradition: Der Radetzky-Marsch – vom Publikum taktklatschend begleitet.