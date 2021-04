Kurz vor Corona: Elisabeth Meyer leitet Publikum beim bundesweiten Tag der Archive durch die Sammlung der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen. (Vasil Dinev)

Bruchhausen-Vilsen. 198 Meter Regale - das ist der Platz, den Bücher, Ordner und andere Schriftstücke im Archiv der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen im Jahr 2020 eingenommen haben. Ein neuer Rekord. 13.889 Archivalien finden darin Platz, auch ein Höchststand. Darunter befinden sich 3467 Fotos, lässt Archivarin Elisabeth Meyer in ihrem Jahresbericht wissen. Positive Zahlen, sicherlich. Dennoch machte das Coronavirus, das kurz nach dem bundesweiten Tag der Archive am 8. März inzwischen bekannte Einschränkungen mit sich brachte, Meyer und ihren ehrenamtlichen Helfern Karin Sommer, Kerstin Mann, Hermann Hamann und Karl Sandvoß das Leben schwerer. Ein Rückblick.

Für die Arbeit der Bestandserhaltung hatte das Archiv-Team wegen des deutlich geringer gewordenen Zuschauerzuspruchs anscheinend mehr Zeit als sonst. Vielleicht kommen die oben genannten Zahlen so zustande. Elisabeth Meyer beschreibt den Grundpfeiler ihrer Arbeit wie folgt: „Neben amtlichem Schriftgut der Samtgemeindeverwaltung und der Mitgliedsgemeinden werden Schriftstücke und Dokumente aus privaten Beständen, Vereinsunterlagen, Zeitungen, Fotografien und andere Zeitzeugnisse gesammelt, geordnet und für die dauerhafte Archivierung bearbeitet.“ Und weiter: „Aufgabe des Archivs ist es, neben der sachgerechten Verpackung und der möglichst optimalen Lagerung im Magazin, auch den Erhalt der Originale dauerhaft zu sichern und diese - falls nötig - zu restaurieren.“

So stürzte sich das Archiv-Team 2020 in die längerfristig angelegte Restaurierung der Personenstandsbücher. „Die ältesten Bücher sind bereits aus dem Jahr 1874 und zum Großteil im Laufe der Jahre durch die Benutzungshäufigkeit stark beschädigt“, sagt Elisabeth Meyer. „Wir werden die Bücher entsprechend dem Erhaltungszustand in den nächsten Jahren weiter nach und nach restaurieren lassen, um sie auf Dauer erhalten zu können.“

Abschließend werden die Archivalien mit dem Computerprogramm Arcinsys, einem digitalen „Findbuch“, in eine Datenbank eingepflegt. Das ermögliche eine gezielte Recherche nach benötigten Quellen. Das könnten Akten der Samtgemeindeverwaltung sein, Dokumente und Schriftstücke von Privatpersonen, dazu Bücher, Festschriften, Fotos, Broschüren und Plakate. Aber auch Zeitungen: Der Bestand der Lokalseiten für Bruchhausen-Vilsen aus dem Syker Kurier wurde vollständig erfasst.

So viel zur täglichen Arbeit. Aber es gab - neben dem Tag der Archive - auch immer wieder Glücksmomente. So bei der Übergabe der umfangreichen schriftlichen Überlieferung der Liedertafel Bruchhausen von 1835. „Besonders erwähnenswert“, findet Elisabeth Meyer das. „Die Protokollbücher des Vereins, handgeschriebene Liederbücher, Fotos und viele weitere Vereinsunterlagen werden nun sicher und dauerhaft im Archiv verwahrt.“ Darüber hinaus stellte eine Nachfahrin der Familie Wohlers dem Archiv ein „Copierbuch“ mit Abschriften von Geschäftspost der Firma Gebrüder Wohlers aus den Jahren 1896 bis 1916 zur Verfügung. Ein weiterer Neuzugang war ein Sammelalbum für Bildpostkarten mit Feldpostkarten aus den Jahren 1915/1916 aus dem Nachlass der Familie Fahlenkamp in Bruchhöfen. Entsprechend stieg die Anzahl der Zugänge von Privatpersonen auf 41 - ebenfalls ein Glanzlicht.

Weitere Fakten: Die Zahl der Bücher und Broschüren belief sich im Jahr 2020 auf 1439 - ebenfalls ein Höchststand. Da Menschen nach dem 16. März coronabedingt nur mit Anmeldung ins Samtgemeindearchiv kommen durften, sank die Zahl der Besuche auf 116. Im Gegenzug stieg dafür die Anzahl der Anfragen auf bisher nie erreichte 252. Für Elisabeth Meyer ein Beweis dafür, „dass das Archiv auch 2020 trotz der Corona-Einschränkungen sehr gut genutzt wurde“.

Zur Sache

Ein Blick in die Zukunft

Die Arbeit des Archivs wird auch im Jahr 2021 durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie beeinflusst. Laut Archivleiterin Elisabeth Meyer bleibt besonders im Hinblick auf Archivbesuche abzuwarten, wann Gäste wieder uneingeschränkt im Archiv neben dem Rathaus, Lange Straße 11 in Bruchhausen-Vilsen, recherchieren können.

Die ursprünglich für den Sommer 2020 geplante Wanderausstellung „Historische Gaststätten im Landkreis Diepholz“ des Kreisheimatbundes soll nun am 19. September Eröffnung im Rathaus feiern. Die Ausstellung, für die das Archiv Tafeln mit Informationen zu Gaststätten aus dem Gebiet der Samtgemeinde erarbeiten wird, soll bis zum 22. Oktober für die Öffentlichkeit zugänglich sein. Darüber hinaus unterstützt das Archiv-Team das neue Projekt „Landwirtschaft“ des Kreisheimatbundes und des Kreismuseums in Syke mit Informationen aus Akten und Fotos.

Zukünftig wird es auch vermehrt um Digitalisierung gehen. Die geplante Einführung eines Dokumentenmanagementsystems und der elektronischen Aktenführung in der Verwaltung soll sich, so Elisabeth Meyer „entscheidend auf die Übernahme und Archivierung der dann digitalen Akten auswirken“.