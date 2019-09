Ein 20-Jähriger ist bei einem Unfall in Sulingen ums Leben gekommen. (dpa)

Ein 20-Jähriger ist am Montagmorgen bei einem Verkehrsunfall in Sulingen ums Leben gekommen. Wie die Polizei berichtet, ist ein 25-Jähriger mit seinem Pkw aus bisher ungeklärter Ursache in auf der Ortsumgehung Sulingen in den Gegenverkehr geraten. Dabei kollidierte er frontal mit dem Wagen des 20-Jährigen, so die Polizei.

Der 20-Jährige wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er starb noch an der Unfallstelle. Der 25-Jährige und sein 27-jähriger Beifahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Ortsumgehung wurde für mehrere Stunden voll gesperrt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Da auch ein technisches Problem nicht ausgeschlossen werden kann, wurde ein Gutachter hinzugezogen. (jfj)