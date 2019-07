Der 20-Jährige erlag noch am Unfallort den Verletzungen. (dpa)

In der Nacht zu Sonntag fuhr der 20-Jährige mit einem älteren VW-Polo auf der Hauptstraße von Bassum in Richtung Neubruchhausen. Bei der Einmündung Hallstedt lief laut der Polizei ein Reh auf die Fahrbahn. Der Mann aus dem Ort Dünsen versuchte auszuweichen, traf das Wildtier aber noch leicht und prallte anschließend mit seinem Auto gegen einen Baum. Der Fahrer erlag seinen Verletzungen noch an der Unfallstelle. (par)