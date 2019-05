In Syke ist es am Samstagvormittag zu einem schweren Unfall gekommen. Dabei starb ein Mann. Nach Polizeiangaben befuhr der 21-Jährige gegen 10.46 Uhr die Friedeholzstraße in Richtung Osterholz, als er aus noch unbekannten Gründen von der Straße abkam und gegen einen Baum prallte. Die Rettungskräfte konnten vor Ort nur noch den Tod des Mannes feststellen. (haf)