Der 22-jährige Fahrer wurde in dem Autowrack eingeklemmt. (Christian Butt)

Ein 22-jähriger Autofahrer ist bei einem schweren Verkehrsunfall bei Schwarme schwer verletzt worden. Am späten Montagabend fuhr er in der Sprakener Straße gegen einen Baum. Der Fahrer wurde in den Trümmern des Wracks eingeklemmt und musste von der Feuerwehr mit schwerem Gerät befreit werden.

Noch während der Rettungsarbeiten landete ein aus Hannover angeforderter Rettungshubschrauber nahe der Unfallstelle. Mitglieder eines örtlichen Fußballvereins erleuchteten dafür ihren Platz mit Flutlichtmasten.

Der Gerettete wurde mit schweren Verletzungen in eine Spezialklinik geflogen. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.