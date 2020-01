Ziehen alle an einem Strang: Hermann Möllers (von links), Karl Olthoff von der Firma Infratech, Bassums Bürgermeister Christian Porsch, Landrat Cord Bockhop und Markus Leusser von Seim und Partner. (Braunschädel)

Bassum. Nein, ein genaues Datum, wann alles fertig sein könnte, das gibt es nicht. Schließlich müssen die Mitarbeiter von Infratech-Bau in den kommenden Wochen und Monaten rund 280 Kilometer an Leitungen und Rohren verlegen. Unübersehbar steht die Rolle mit den Rohren für das Glasfasernetz schon in Kätingen, direkt an der Bundesstraße 51. 1000 Meter sind übrigens auf einer Rolle aufgewickelt. „Wir arbeiten von Norden nach Süden. Die B 51 ist der Wegweiser dabei“, erzählt Bauleiter Karl Olthoff von Infratech.

Zwar können weder er noch Markus Leusser von der Planungsfirma Seim und Partner sagen, wann die Bassumer nun schneller durchs Internet kommen, aber beide rechnen damit, dass die Anschlüsse „grob bis Jahresende“ fertig sind. Zwar können Rohr und Kabel laut Leusser schon gelegt sein, wenn aber die Kabel noch nicht miteinander verbunden sind, gibt's kein Glasfaser. „Man merkt, dass der Landkreis auf das Netz wartet. Aber ich muss um Geduld bitten“, sagt Leusser. Olthoff verspricht dabei, möglichst schnell zu arbeiten, „wir werden von Woche zu Woche verstärkt mit einer Kolonne“, sagt er. Jede Woche kommen also sechs bis sieben Kollegen zur Unterstützung dazu. „Wir versuchen, einen großen Einfluss zu vermeiden und so effektiv und geräuschlos wie möglich zu arbeiten“, versichert Olthoff. Betroffene Anlieger werden vorher über die Arbeiten informiert, per Zettel oder kurzem Besuch.

Er und seine Kollegen haben eine ordentliche Strecke vor der Brust, müssen sie doch 280 der 2000 Kilometer an Rohren verlegen. Insgesamt, und das macht Landrat Cord Bockhop deutlich, investiert der Landkreis rund 180 Millionen Euro in den Ausbau für den Kreis. Hinzu kommen kleinere Leitungen für Schulen mit Einzelförderungen. „Je größer das Netz ist, desto mehr Spaß macht es. Und die Nachfrage mit mehr als 70 Prozent ist da“, freut sich Bockhop und betont: „Je mehr Baustellen es gibt, desto schneller gibt es Glasfaser. Wir fangen überall gleichzeitig an. Die Firmen haben Lust und wollen loslegen.“

Am Montag gab es den symbolischen Startschuss für die Bauarbeiten, die dafür sorgen sollen, dass in Bassum (592 von 1333 Ausbauadressen) und einem kleinen Teil von Syke (71 von 564) endlich die weißen Flecken verschwinden und die Bürger einen Glasfaseranschluss bekommen. Dass es nun losgeht, freut nicht nur die Firmen und den Landrat, sondern auch Bassums Bürgermeister Christian Porsch: „Die Leute warten darauf und scharren schon mit den Füßen. Wir haben tolle Ergebnisse bei den Vertragsabschlüssen erzielt. Jetzt soll möglichst schnell der Anschluss folgen.“