Melanie Fehse und Tanja Stelloh (von links) hoffen, dass das Hüttendorf am Harmsmeyerweg in Sudwalde von den Besuchern gut angenommen wird. (Braunschädel)

Sudwalde. In gut vier Wochen stehen die Weihnachtsfeiertage vor der Tür. Eine Zeit, auf die sich Melanie Fehse und Tanja Stelloh schon lange besonders freuen. Daher kam bereits im Sommer der Entschluss der beiden zustande, das Grundstück von Melanie Fehse an den ersten drei Adventssonntagen (1., 8. und 15. Dezember) am Harmsmeyerweg in Sudwalde in einen vorweihnachtlichen Markt zu verzaubern.

Während der Vorbereitungen erreichte die beiden Neuorganisatoren die Aussage von Elisabeth und Wilhelm Buschmann, den Tannenhof Steinsvorde in diesem Jahr nicht mehr zu betreiben, gerade passend. Die Eheleute Buschmann waren 24 Jahre lang auf ihrem landwirtschaftlichen Anwesen nahe Neuenkirchen, in Steinsvorde, der Weihnachtsbaumlieferant für den Bereich zwischen Bassum, Sulingen, Twistringen und Asendorf. Wer wollte, konnte sich in der Adventszeit hier einen geeigneten Weihnachtsbaum in entsprechender Atmosphäre aussuchen und mitnehmen. Rückblickend freuen sich die Buschmanns über die Baumbestellungen der besonderen Art. So durften sie zehn Jahre lang das Bundeskanzleramt und auch das Schloss Bellevue in Berlin mit Tannenbäumen beliefern. Sowohl die Ministerien in der Hauptstadt sowie später auch in Hannover freuten sich über die grünen Bäumchen aus Steinsvorde.

Das Ende einer Ära

„Insgesamt haben sich in den 24 Jahren wohl weit mehr als 45 000 Menschen zum Weihnachtsfest ein grünes Schmuckstück aus Steinvorde gegönnt“, schätzte Wilhelm Buschmann vorsichtig. „Wir haben diese Zeit, die immer voller Arbeitsvorbereitungen war, genossen und hoffen, dass uns der Trubel nicht fehlen wird. Bei Entzugserscheinungen werden wir einfach den Winterzauber in Sudwalde besuchen“, sind sich Elisabeth und Wilhelm Buschmann einig. Ganz ohne Wirbel geht es denn aber doch nicht. Beide helfen, wo sie können und verteilen schon emsig Flyer zum Sudwalder Winterzauber.

Melanie Fehse und Tanja Stelloh reagierten schnell und kauften den Buschmanns kurzerhand ihre Marktdinge wie Holzhütten, Lichterketten und Weihnachtsgeschirr zur Bestückung ihres eigenen Winterzaubers ab. In einem gemeinsamen Gespräch berichtete Melanie Fehse, bereits Erfahrungen mit vielen Menschen auf ihrem Hofgrundstück gesammelt zu haben. Zum zweiten Mal hatte sie in diesem Jahr für mehr als 800 Menschen einen offenen Garten auf dem Grundstück organisiert.

„Einen Großteil der wichtigsten Dinge haben wir schon zusammengestellt. Unsere Besucher erwartet an den ersten drei Adventssonntagen zwischen 11 und 18 Uhr ein interessantes Hüttendorf mit Glühwein und Apfelpunsch, natürlich auch ohne Alkohol“, erzählten Fehse und Stelloh. Das Wohnzimmer des umgebauten Bauernhauses von Melanie und Lars-Peter Fehse wird als Kaffeestube für den Verzehr von selbst gebackenen Kuchen dienen. „Herzhaftes gibt es draußen“, ergänzte Stelloh. Dort sollen Bratwurst, Pommes und auch Knipp die Besucher erfreuen und winterliche Gerüche verbreiten. Im kleinen Lädchen auf dem Hofgelände sollen selbst gemachte Advents- und Dekoartikel, Weihnachtsschokolade und Waffeln am Stiel in Form von Tannenbäumen ihre Fans finden.

Wechselnde Aussteller

Eine rustikale Scheune wird mehr als 30 Anbietern Platz für ihre Verkaufsstände bieten. Damit es immer etwas Neues zu sehen gibt, wechseln sich die Anbieter in einer Größenordnung von jeweils zehn Ständen jeden Sonntag ab. Wer an allen drei Adventssonntagen nach Sudwalde fährt, wird daher zwangsläufig einen ständigen Wechsel im Angebot erleben. Postkarten auf dünnem Pappelholz, Schmuck aus Tierhaar, Produkte eines Kettensägekünstlers und Metalle aus der Mobilschmiede sowie sandgestrahlte Windlichte, Taschen, Porzellan und gestickte Handarbeiten sollen die Gäste in weihnachtliche Stimmung versetzen. Sogar ein Imker aus Kirchdorf will weihnachtliche Angebote in seinem Verkaufsstand zeigen. „Natürlich können unsere Besucher am zweiten Adventssonntag auch Weihnachtsbäume kaufen“, lassen die beiden Organisatorinnen wissen.

Musikalisches Programm

Die Frauen hoffen "auf viele Gäste und legen viel Wert auf besinnliche und ruhige Vorweihnachtstage in entsprechender Atmosphäre.“ Auch an ein interessantes und wechselndes Bei- und Unterhaltungsprogramm haben die zwei Organisatorinnen daher gedacht. Während an den drei Sonntagen der Weihnachtsmann zwischen 16 und 17 Uhr über die Grundstücksfläche von 3500 Quadratmetern schreiten wird, um kleine Geschenke zu verteilen, gibt es auch ein ansprechendes Unterhaltung. Am ersten Advent wird Erwin Haushahn seinem Keyboard weihnachtliche Melodien entlocken und kleine Geschichten vorlesen. Am zweiten Advent will Rainer Wöhlk aus Heiligenloh, bekannt durch die Musikgruppe Arrestet Amtsbrüder, in seinen Bann ziehen. Mit der Chorgemeinschaft Mellinghausen soll der Winterzauber in Sudwalde am dritten Adventssonntag zu Ende gehen.