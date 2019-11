Daniel Cramer, Thomas Kuchem und Henry Stummer (von links) freuen sich, dieses Jahr mit Plakaten den Weihnachtsmarkt ankündigen zu können. (Vasil Dinev)

Syke. Eines war für Schausteller Henry Stummer klar, als sich der Syker Weihnachtsmarkt am Mühlendamm im vergangenen Jahr dem Ende neigte: „2019 wird es wieder einen geben.“ Stummer sollte recht behalten, denn am kommenden Freitag, 29. November, wird der kleine Weihnachtsmarkt eröffnet – an selber Stelle wie im Vorjahr.

Thomas Kuchem, Sykes Erster Stadtrat, kann sich noch gut an die Odyssee erinnern, die die Organisation eines Weihnachtsmarktes 2018 mit sich brachte. „Es war ja so, dass die ersten Organisatoren die Planungen kurz vor Marktbeginn auf Eis legen mussten. Ganz spontan meldete sich dann Henry Stummer bei uns und sagte, dass er noch so kurzfristig den Weihnachtsmarkt stattfinden lassen kann.“ Gesagt, getan. Über den kurzen Dienstweg holten sie die notwendigen Genehmigungen ein und konnten den Sykern für gut drei Wochen ein bisschen Weihnachtsflair in der Nähe zum Stadtzentrum bescheren.

Kuchem und Stummer sind froh, dass sie in diesem Jahr etwas mehr Zeit für die Planung und Organisation hatten. Seit Montag laufen die Aufbauarbeiten am Mühlendamm. Zentrum des kleinen Budendorfes ist die begehbare Glühweinhütte. „Vorne gibt es kleine Sitzpagoden, in denen sechs bis acht Leute Platz haben“, weiß Kuchem. Der hintere Teil der Hütte bietet hingegen größeren Gruppen Platz. Wie im vergangenen Jahr auch können die Besucher mit Schmalzkuchen, Bratwurst und Süßigkeiten den kleinen (oder auch großen) Hunger befriedigen. „Vielleicht kommt noch ein Crêpes-Stand dazu“, sagt Stummer. Da laufen die Verhandlungen aktuell noch. Und was machen die Kinder, während die Erwachsenen in Ruhe ihren Glühwein trinken möchten? Auch dafür hat Stummer vorgesorgt: „Natürlich gibt es wieder ein Kinderkarussell.“ Hinzu kommen eine Feuerstelle und eine kleine Bühne, auf der an den vier Marktwochenenden unterschiedliche Musiker die Marktbesucher in weihnachtlichen Stimmung versetzen wollen. Der Organisator konnte dafür unter anderem ein Frank-Sinatra- und ein Howard-Carpendale-Double engagieren. Das genaue Programm soll laut Kuchem rechtzeitig auf der Webseite der Stadt (www.syke.de) einsehbar sein.

Für das Wichtigste hat Henry Stummer, der bereits in fünfter Generation Schausteller ist, also gesorgt. Nur ein kleiner Wermutstropfen bleibt: Bisher haben sich kaum Kunsthandwerker gefunden, die den kleinen Weihnachtsmarkt mit ihren Waren beschicken wollen. „Es wäre toll, wenn sich da vielleicht noch ein paar Interessierte bei mir melden. Auch wenn sie nur ein paar Tage und nicht die ganzen vier Wochen ausstellen wollen“, sagt Stummer. Wer also Interesse hat, seine Waren am Mühlendamm noch feilbieten zu wollen, der kann sich mit dem Schausteller unter 01 63 / 4 22 60 82 in Verbindung setzen.

Während am zweiten Adventswochenende (7. und 8 Dezember) die Weihnachtlichen Kulturtage zu einer ausgiebigen Runde zwischen Rathaus, Kreissparkasse und Mühlendamm einladen, vergrößert sich der Weihnachtsmarkt selbst am dritten Adventswochenende (14. und 15. Dezember). Laut Thomas Kuchem sollen sich jenseits der Hache einige zusätzliche Buden aufstellen. Sie bieten unter anderem Seifen, Liköre und türkische Spezialitäten an. An der Buchhandlung Schüttert werden die Abiturienten der Berufsbildenden Schulen und des Gymnasiums Syke außerdem Waffeln verkaufen, um so ihren Abiball teilweise zu finanzieren.

Henry Stummer und Thomas Kuchem sind zuversichtlich, dass der Weihnachtsmarkt in diesem Jahr viele Besucher anziehen wird. Entsprechend haben sie auch die Öffnungszeiten gelegt: Montags bis donnerstags öffnet der Markt von 12 bis 20 Uhr, freitags und sonnabends von 12 bis 21 Uhr und sonntags von 13 bis 20 Uhr. An Heiligabend und am ersten Weihnachtsfeiertag bleibt er geschlossen. Am zweiten Weihnachtstag gilt die sonntägliche Öffnungszeiten. Schluss ist dann am Freitag, 27. Dezember.

Bevor es allerdings so weit ist, wollen der Erste Stadtrat und der Schausteller auf den Start am Freitag, 29. November, um 15 Uhr am Mühlendamm hinweisen. Bürgermeisterin Suse Laue eröffnet den Weihnachtsmarkt und im Anschluss werden die ersten 30 Liter Glühwein aufs Haus gehen.