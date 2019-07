Sie sind fertig: Für Clemens Niewöhner (von links), Ruth Cordes, Brunhild Buhre und Kim Peters könnte die Aktion "Landschaf(f)t Kunst" schon morgen beginnen. (Micha Bustian)

Landkreis Diepholz. Cloppenburg im Westen, Preußisch-Oldendorf im Süden, Balge im Osten und Bremen im Norden – das sind die geografischen Eckpfeiler der Aktion „Landschaf(f)t Kunst“ am Wochenende 21./22. September. Gut 300 Kilometer müssten Kunstinteressierte zurücklegen, wenn sie diese Außenposten abklappert wollten. Wer möchte, kann aber auch eine deutlich größere Strecke hinter sich bringen. Denn innerhalb dieses Vierecks öffnen an besagtem Wochenende 34 Ateliers ihre Türen. Bereits zum dritten Mal hat der Verein Kunst in der Provinz diese Veranstaltung organisiert.

34 Ateliers laden ein zum Schauen, Über-die-Schulter-Gucken und, ja, auch zum Kaufen. 34 Ateliers. So viele wie nie zuvor. Bei der Premiere 2015 waren es 29 Stätten der Kunst, 2017 nur 27. Aber: Immerhin kamen bei der jüngsten Veranstaltung rund 900 Besucher. Da hoffen die Veranstalter Brunhild Buhre, Ruth Cordes, Kim Peters und Clemens Niewöhner vom Verein Kunst in der Provinz diesmal natürlich auch auf eine Steigerung. Wobei der aus Syke stammenden Künstlerin Ruth Cordes „der interessierte Besucher wichtiger ist als die großen Massen“.

Nun, dennoch bereiten sich die Künstlerinnen und Künstler in Bremen sowie den Landkreisen Diepholz, Nienburg, Oldenburg, Minden-Lübbecke und Verden professionell auf einen Ansturm vor. „Der Verein gibt seinen Mitgliedern mit dieser Aktion die Gelegenheit auszustellen“, erklärt Kim Peters, stellvertretende Vorsitzende bei Kunst in der Provinz. „Es muss aber jeder für sich selbst werben.“ Zum Teil zumindest. Denn der Verein hat zumindest einen Flyer herausgebracht und wirbt auch auf der Internetseite www.kunst-in-der-provinz.de für „Landschaf(f)t Kunst“. Und auch Hinweisschilder mit einheitlicher Optik wird es geben.

Ganz unterschiedliches Angebot

In den einzelnen Ateliers wird es am vierten September-Wochen höchst unterschiedlich zugehen. Einige Künstler werden nur ausstellen, andere wiederum die Besucher am Fertigungsprozess teilhaben lassen. Für Kaffee, Getränke, Kekse und Kuchen ist vielerorts gesorgt. Und manchmal sogar für Musik. Viele haben sich Gäste eingeladen, die das Angebot erweitern. So ist bei Karin Rosenbaum aus Bruchhausen-Vilsen der Möbeldesigner Andreas Koch-Warnken zu Besuch, Karin-Maria Menk aus Heiligenloh erwartet Edeltraut Albers und Georg Cseh. „Jeder kann es gestalten, wie er möchte“, erklärt die Vereinsvorsitzende Brunhild Buhre. Sie selbst wird am 21. und 22. September als Besucherin unterwegs sein.

„Landschaf(f)t Kunst“ wechselt sich mit dem Kunstpreis des Vereins Kunst in der Provinz ab, findet also alle zwei Jahre statt. „Inzwischen haben wir schon Strukturen, auf die wir zurückgreifen können“, macht Kim Peters deutlich, dass die Organisation nicht mehr ganz so aufwendig ist. Laut Clemens Niewöhner harmoniert das Orga-Quartett gut. „Die Zusammenarbeit war sehr effizient“, ergänzt Ruth Cordes. Und: „Es hat Spaß gemacht.“ Für den Verein zahlt sich diese effektive Arbeit aus. „Landschaf(f)t Kunst“ hat im Laufe des Jahres 35 neue Mitglieder bekommen. „Teilweise treten die wegen der offenen Ateliers ein“, vermutet Clemens Niewöhner. Darunter sind auch einige, die bereits außerhalb der Region Erfolg hatten. Bea Garding-Schubert aus Balge (Landkreis Nienburg) beispielsweise. Oder Tara Frese. Bevor sie vor fünf, sechs Jahren nach Bassum zog, arbeitete die gebürtige Bremerin in London. Und das über 22 Jahre. „Wir sind stolz, dass sie dabei ist“, schwärmt Ruth Cordes.

Zur Sache

Alle offenen Ateliers

Bremen

Ruth Cordes, Marterburg 7a in Bremen, 0177/8180868

Landkreis Verden

Renate Kablitz und Agnes Gerken-Lüllmann, Schaphuser Dorfstraße 19 und 54 in Oyten, 04207/802078 oder 04207/910205

Landkreis Oldenburg

Peter Bock, Nutzhorner Straße 154 in Ganderkesee, 04223/2480

Katrin Wandschneider, Dorfstraße 15 in Colnrade, 04434/989175

Landkreis Cloppenburg

Rainer Blum, Landwehr 32 in Cloppenburg, 04471/884766

Landkreis Diepholz

Silvia Lauer-Schulz, Radebergstraße 6 in Syke, 04242/4077

Ilse Glasow-Gröne, Malllinghausen 47 in Schwaförden, 04247/698

Britta Gansberg, Alte Poststraße 9 in Bassum, 94241/971499

Gabriele Dittert, Ossenbecker Moorweg 14 in Diepholz, 05441/3606

Bianca Hardemann, Am Hang 28 in Bassum, 04241/8208940

Karin Bliefernich, Nienhaus 1 in Bassum, 0173/1059635

Clemens Niewöhner, Boschstraße 16 in Syke, 0151/70517611

René Rameil, Hermann-Löns-Weg 19 in Wachendorf, 04240/2483587

Nicole Clöer, Georgstraße 4a in Brinkum, 0421/41734353

Heidrun Siebeneicker, Wisloher Straße 1 in Jardinghausen, 04248/903042

Petra Wortmann, Lange Straße 54 in Sulingen, 04271/6163

Annett Molyrier, Hauptstraße 1g in Ehrenburg, 04275/2119818

Karin-Maria Menk, Am Pfarrgarten 15 in Heiligenloh, 04246/256

Frank Gottlieb, Bahnhofstraße 19 in Bassum, 0160/4248887

Doris Lescrenier-Hermann, Päpser Heide 10 in Siedenburg, 0152/59025514

Dagmar Eiteljörge, Fehrenkamp 21 in Wagenfeld, 0170/2091275

Yvonne Schmidt, Achter de Beeke 7 in Weyhe, 0176/41794697

Tara Frese, Katenkamp 6 in Bassum, 04249/961238

Edeltraut Schöpke, Schulstraße 62 in Rehden, 0172/4163390

Gabriele Beutner-Kijewski, Hinterm Bahnhof 18a in Asendorf, 0176/4310155

Sonia Riera-Apel, Zum Jedenbruch 14 in Bramstedt, 0163/9107618

Karin Schildmair, Sulinger Straße 2 in Bruchhausen-Vilsen, 0170/3801949

Subashi-Ilse Dunajcsik, Zum Hachetal 2 in Kirchweyhe, 04203/8039600

Karin Rosenbaum, Homfelder Straße 2 in Bruchhausen-Vilsen, 04252/7689105

Bärbel Wisloh, Nienburger Straße 44 in Neubruchhausen, 04248/1326

Landkreis Nienburg

Kerstin Friedrichs, Hülsstraße 5 in Oyle, 0172/5176870

Bea Garding-Schubert, Schleusenweg 1 in Balge, 0157/86755105

Landkreis Minden-Lübbecke

Gary Westall, Lübbecker Straße 57 in Espelkamp, 05743/928868

Bettina Bollmann-Koch, Engershauser Straße 16 in Preußisch Oldendorf, 05742/6238