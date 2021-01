Am Sonnabend hat ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beim Ein- oder Ausparken zwischen 10.30 und 12 Uhr ein ordnungsgemäß auf dem Parkplatz an der Weseloher Straße in Bruchhausen-Vilsen abgestelltes Auto beschädigt – danach beging er Fahrerflucht. Bei dem beschädigten Auto handelt es sich laut Polizeiangaben um einen Audi eines 60-Jährigen aus Petershagen. Es entstand ein Sachschaden von ungefähr 3000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Bruchhausen-Vilsen (0 42 52 / 93 82 50) oder Syke (0 42 42 / 96 90) zu melden.