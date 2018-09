Bassum. Ein 35-Jähriger ist bei einem Verkehrsunfall in Bassum gestorben. Der Mann saß auf dem Beifahrersitz eines Autos, das am Sonnabend auf der Landesstraße 333 in Richtung Syke fuhr und in Bassum in den Gegenverkehr geriet. Als der Fahrer des PKW den entgegenkommenden Traktor sah, versuchte er nach Auskunft der Polizeiinspektion Diepholz noch weiter nach links zu fahren, konnte einen Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern. Dabei wurde der 48-jährige Autofahrer schwer verletzt. Für die Unfallaufnahme und der Bergung der Fahrzeuge wurde die Landstraße mehrere Stunden gesperrt; der Verkehr wurde weiträumig umgeleitet. Die Feuerwehr Bassum beleuchtete die Unfallstelle und unterstützte die Aufräumarbeiten.