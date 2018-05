Alle aufstehen: Das Quintett aus Hannover hat die Zuschauer von ihren Stühlen geholt und niemanden den Besuch bereuen lassen. (Sebi Berens)

Bruchhausen-Vilsen. Was für ein Auftakt: Rund 400 Blues-Fans strömten am Mittwochabend in den Kurpark Bruchhausen-Vilsen. Die Reihe „Musik im Park“ hatte sie gelockt, genauer die Musik der Band Blue Terrace. Schönes Wetter und die Vielfalt an blühenden Bäumen, Sträuchern und auch bunten Beeten des Kurparks Bruchhausen-Vilsen trugen ihr Übriges zum Gelingen eines rundum schönen Abends bei.

Blue Terrace ist eine fünfköpfige Band aus Hannover, die sich der Bluesmusik verschrieben hat. Auf Grundlage älterer und neuerer Stilrichtungen des Blues – beispielsweise Delta Blues, Chicago Blues, Soulblues oder auch Swingblues – verarbeiten sie bekannte Klassiker und besondere Leckerbissen aus der Geschichte der Pop-Musik zu eigenwilligen und eigenständigen Interpretationen. Das künstlerische Anliegen der Band war am Mittwochabend daran zu erkennen, dass das Quartett diese Blues- und Jazztitel aus den 1920- und 1930er-Jahren im modernen Gewand vorstellte. Aber nicht nur aus dieser Zeit, sondern auch Musikinterpretationen, die bis in die heutige Zeit reichten, wurden den vielen Parkbesuchern von Haide Manns am Mikrofon und Saxofon, Olaf Hoffmeister am Schlagzeug, Mathias Dittner am Bass, Carsten Grotjahn an der Gitarre und Norbert Nistler am Keyboard präsentiert. Stimmlich unterstützt wurde Manns von Dittner und Nistler.

Der Blues hat sich in der afroamerikanischen Gesellschaft um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert entwickelt. Das Klischee, dass der Blues größtenteils mit traurigen Tönen daherkommt und in den 1960er-Jahren entstand, hängt dem Genre bis heute nach. Dabei ist die Mehrzahl aller Bluesstücke heutzutage viel beschwingter und tanzbarer. So gibt es auch viele heitere, witzige und optimistische Bluesstücke. Das Blues nicht traurig sein muss, bewiesen Blue Terrace im Kurpark. In drei Sets präsentierten sie insgesamt 26 Stücke wie „Call It Stormy Monday", "I'll Play The Blues For You, "Nobody's Fault But Mine" oder "Walk Out That Door“. Die Anfänge der jeweiligen Sets machten „Key To The Highway", "After Midnight" und "Come On In My Kitchen“. Mit „Route 66", "Used To Rule The World" und "Highway To Hell“ endeten diese drei musikalischen Abschnitte. Eingebrachte Gitarrensoli – als Uraufführung nur für Bruchhausen-Vilsen – gaben dem Abend nicht wiederholbare musikalische Besonderheiten.

Zwischen den ersten Sitzreihen und der Bühne tanzend, genoss Chris Storch aus Heesen, Teil der Gemeinde Hilgermissen, den Abend. „Wenn ich solch wunderbare Musik höre, muss ich einfach dazu tanzen“, berichtete er vor Freude strahlend. Nicht anders erging es den „Berxer Rotkäppchen“, einer Völkerballgruppe aus Berxen. „Wir sind 13 Frauen in der Sportgruppe, und ,Musik im Park' ist für uns immer etwas Besonderes, da dürfen uns sogar unsere Männer begleiten“, erklärte Gruppenleiterin Sabine Czegle lachend. Auch die sieben Mitglieder des „Bremer Fan-Clubs“ hielt es nicht mehr auf ihren Stühlen, sodass sie begeistert neben den ersten Sitzbänken des Parks tanzten. Regina Nieswand aus Harpstedt hatte ihre Bremer Freunde nach Bruchhausen-Vilsen eingeladen. „Ich bin mit Haide Manns befreundet und muss gestehen, dass ich ihren Auftritt zum ersten Mal bei den Barnstorfer Gartentagen im April verfolgen durfte. Das hat mir so gut gefallen, dass wir heute zusammen hierher gekommen sind“, schwärmte sie.

„Bei den Mittwochsveranstaltungen sind wir immer dabei. Der heutige Blues ist super“, berichteten Brigitte und Johann Wichmann aus Bruchhausen-Vilsen. „Dem können wir uns nur anschließen, auch wir genießen das Angebot“, bestätigen Nicole und Harald Tecklenburg aus Asendorf. „Uns spricht die wunderbare Kombination zwischen dem tollen Kurpark, dem leckeren Essen und der wunderbaren Musik sehr an. Die Mittwochabendkonzerte besuchen wir immer wieder gern“, bestätigen auch Susanne Schmid und Klaus Räckers aus Bassum-Osterbinde.

„Die heutige Auftaktveranstaltung der diesjährigen vier Veranstaltungen von ,Musik im Park' ist gut gelaufen. Wir haben unser Ziel erreicht, die etwa 400 Besucher strahlen sichtbare Zufriedenheit aus“, fasste Patrick Gehrke, Verantwortlicher beim Tourismus-Service, zusammen. Für die folgenden drei Mittwochabende erhofft er sich noch eine Steigerung der Besucherzahlen. Informationen zu allen Veranstaltungen von "Musik im Park" können im Internet auf der Seite www.bruchhausen-vilsen.de abgerufen werden.