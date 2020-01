Rund 450 Strohballen sind in Bassum (Landkreis Diepholz) verbrannt. (-/Nord-West-Media TV/dpa)

Rund 450 Strohballen sind in Bassum (Landkreis Diepholz) verbrannt. Das Feuer war aus zunächst ungeklärten Gründen in der Nacht zum Dienstag ausgebrochen, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Da in der Nähe keine Häuser stehen, würde keine Gefahr für Menschen bestehen. (dpa)