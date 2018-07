Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

50 Jahre, 50 Bäume: Der Anfang des Syker Bürgerwaldes

Abu

Syke. Die Syker Stadt-Biologin Angelika Hanel hatte die Idee eines Bürgerwaldes schon lange im Kopf. So lange, dass sie bereits in den Hinterkopf gerutscht war. Und plötzlich ging dann alles ganz schnell: Zu ihrem 50. Geburtstag bot die Buchhandlung Schüttert an, 50 Bäume zu spendieren. Angelika Hanel nahm das Angebot dankend an und bot die Fläche zwischen Tüv Nord und der Straße Südfeld als neue Heimat der Pflanzen an. Dort wurde am Sonnabend von rund 30 Mitarbeitern der Buchhandlungs-Standorte in Syke, Kirchweyhe und Diepholz fleißig gepflanzt, gestern wurden die letzten 13 Bäume in der Erde verwurzelt. Der Anfang des Bürgerwaldes.