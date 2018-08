Die 50 Meter lange und sechs Meter hohe rote Rutsche sorgt für Geschwindigkeit und Spaß. (Michael Braunschädel)

Twistringen. Der Schwimmpark Twistringen heißt nicht zu Unrecht Schwimmpark statt Schwimmbad. Eine Spaßrutsche vergnügungsparkähnlichen Ausmaßes und ein riesengroßes Areal mit drei großen Becken lassen den Besucher automatisch an einem Schwimmpark denken. Fürs letzte Wochenende der Schulferien in Niedersachsen könnte der Besuch der Twistringer Badeeinrichtung noch eine gute Idee sein. Ob dem so ist, hat der WESER-KURIER in dieser Woche herausgefunden.

Eintrittpreise: 1,50 Euro für Kinder, drei Euro für Erwachsene. Ein typischer Freibadpreis. Kinderjahreskarten kosten 30 Euro, Jahreskarten für Erwachsene 60 Euro. 110 Euro ist der Familientarif. Die Familientarif ist mit mehr als 100 Euro nicht ganz günstig. Kinder- und Familienjahreskarte allerdings schon – ein Wasserball für die Preise.

Kinder-und Jugenfreundlichkeit: Monika Höfler, Betriebsleiterin im Schwimmpark sagt: "Wir haben hier eine Fifty-Fifty-Verteilung." Morgens und abends würden viele Erwachsene schwimmen gehen. Nachmittags sind es die Kinder, die sich im Schwimmpark tummeln. Das Kinder- und Jugendangebot ist jedenfalls gut. Es gibt ein gepflegtes, neues Babybecken, zwei große Nichtschwimmerbecken und dann noch die riesige Rutsche. Zudem gibt es einen Spielplatz mit Turnstange und Korbschaukel. Darüber hinaus kann das Twistringer Bad in puncto Kinder- und Jugendfreundlichkeit auch mit Geburtstagsfeten, bei der es eine Geburtstags-Plastiktorte fürs Wasser gibt, punkten.

Extras im Wasser: Im Babybecken gibt es eine Schwalldusche. Die anderen Schwimmteile des Bades haben keine Wasserschaukel, Schwalldusche oder ähnliches. Hier ist ein halber Wasserball gerechtfertigt.

Gastronomie: Mit Waffeln, Laugenbretzeln, Pommes, Chickenburger, Currywurst und Chicken-Nuggets kann sich der Besucher den Bauch vollschlagen. Bier, Alster, Softgetränke und Wasser sind als Durstlöscher im Angebot. Der Sitzbereich des Schwimmbad-Kiosks ist groß. Circa 25 Menschen können es sich unter einem schattigen Holzdeck gemütlich machen und nochmal circa 15 in der Sonne. Die Preise sind übrigens auf einem normalen Preis-Niveau von zwei bis drei Euro. Den Wasserball für den Kiosk im Park kann sich Twistringen holen.

Größe/Weitläufigkeit: Ein riesiges Areal kann der Schwimmpark bieten. 50 mal 17 Meter beim Schwimmerbecken und 25 mal 16 Meter beim Nichtschwimmerbecken plus Lehrschwimmbereich und Rutschenauslauf. Das sind Beckengrößen, die sich sehen lassen können. Möchten Besucher verweilen, können sie das gut tun, es gibt viele Sonnenliegen mit Blick aufs Wasser und zahlreiche Bänke und Sonnenschirme. Auch der Rasen ist grün und gepflegt, lediglich vorm Babybecken ist eine trockenere Grasfläche. Das bisher flächenmäßig größte Bad erhält den Größen-Wasserball selbstredend.

Rutschvergnügen: Eine Person zur Zeit kann die große rote geschlängelte Spaßrutsche herunterrutschen. Sie ist sechs Meter hoch und 50 Meter lang. Sie fällt auch als Allererstes beim Betreten auf. Eine kleine Kinderrutsche gibt es im Nichtschwimmerbecken auch. Und auch das Babybecken bietet Rutsch-Spaß für die ganz Kleinen. Ein absoluter Vorteil an der großen Rutsche ist übrigens noch, dass sie in einen Extra-Rutsch-Auslauf hat. Das gibt einen großen Pluspunkt für die Rutsch-Sicherheit und damit auch einen großen Wasserball für das sichere Rutschvergnügen.

Sprungvergnügen: Manfred Lauterbach, Schwimmmeister in Twistringen, erklärt: "Wir haben keinen Sprungturm, weil man im Twistringer Moor nicht so tief in den Boden kommen konnte." Das lässt sich nicht ändern. Kein Sprungturm bedeutet aber auch: kein Wasserball in dieser Kategorie.

Sportangebot: Ein Beachvolleyballfeld, Tischtennisplatten und Fußballtore lassen das Sportler-Herz schneller schlagen. Den Sportangebot-Wasserball kann Twistringen damit kassieren.

Hygiene: Es gibt ein Fußbecken für die Fuß-Hygiene – das ist als Hygiene-Angebot positiv. Allerdings sind Toiletten und Duschbereich bei unserem Besuch nicht zu sauber. Im Spinde-Bereich riecht es nicht ganz frisch. Bei der Hygiene gibt es also Abzüge – die erste Kategorie, in der der Schwimmpark leer ausgeht.

Barrierefreiheit: Die Twistringer Einrichtung bietet keinen Beckenlift an. Die Treppen, die ins Schwimmerbecken führen, sind schmal. Jedoch gibt es eine Dusche für Menschen mit Beeinträchtigung. Die sanitären Anlagen sind ebenerdig zu finden. Eine begleitende Assistenzkraft gelangt kostenfrei ins Schwimmbad. Ein Vorteil bei den Nichtschwimmerbecken ist die breite, gut begehbare Treppe. Da es keinen Lift für Menschen mit Beeinträchtigung gibt, Assistenzkräfte aber kostenfrei ins Bad gelangen und die sanitären Anlagen auch für behinderte Menschen zu nutzen sind, gibt es für die Barrierefreiheit einen halben Punkt.

Mit einer Gesamtwertung von acht Wasserbällen lohnt sich ein Besuch im Twistringer Schwimmpark für das letzte Ferienwochenende allemal. Öffnungszeiten sind am Wochenende von 7.30 Uhr bis 19 Uhr.