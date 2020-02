Bei Bassum ist ein 51-Jähriger tödlich verunglückt. (Björn Hake)

Ein 51-jähriger Autofahrer ist am Donnerstag nach einem Unfall auf der Bundesstraße 51 in Höhe der Abfahrt Nordwohlde gestorben. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei geriet der Wagen gegen 14.15 Uhr aus ungeklärter Ursache immer weiter nach links über die Gegenfahrbahn in den linken Seitenraum, wo er frontal mit einem Baum kollidierte. Ersthelfer versorgten den Fahrer und zogen ihn aus dem Wagen. Trotz Reanimierung durch die Rettungskräfte verstarb der 51-Jährige an der Unfallstelle. Die B 51 wurde voll gesperrt, der Verkehr umgeleitet. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Ursache aufgenommen und schließt gesundheitliche Gründe nicht aus.