Die Kita Kinder-Reich stand erneut im Fokus des Ausschusses für Soziales und Familie. Bassums Erster Stadtrat Norbert Lyko präsentierte eine Lösung für die Probleme vor Ort. (Braunschädel)

Bassum. 5,2 Millionen Euro. So viel würde der Neubau der Kita Kinder-Reich in Bassum kosten. Und ein neuer Bolzplatz ist da noch nicht mit eingerechnet. „Ich empfehle ihnen dringend“, sagte Bassums Erster Stadtrat Norbert Lyko mit Nachdruck, „sich nicht für diese Variante zu entscheiden.“ Die Kosten seien zu hoch. Zuvor hatte er dem Ausschuss für Soziales und Familie in seiner Sitzung am Donnerstagabend die Kosten für das Projekt Kinder-Reich vorgestellt – und eine Alternative präsentiert.

Zurückgegangen waren die Berechnungen auf einen gemeinsamen Antrag der SPD, CDU, der Grünen und des Bürger-Blocks, der vorschlug, die Kita Kinder-Reich auf dem anliegenden Bolzplatz komplett neu zu bauen (wir berichteten). Eine erste Kostenschätzung: „Eine sechszügige Kita kostet 4,1 Millionen Euro“, rechnete Lyko vor. Betonte aber sofort, dass es sich um eine Momentaufnahme handelt und die Kosten erfahrungsgemäß steigen. Im Gespräch mit einem Architekten kam jedoch heraus: Der Neubau würde mit 5,2 Millionen Euro zu Buche schlagen. „Wir müssen sehr gut haushalten und nicht unsere Freiräume weiter einschränken“, sagte Lyko angesichts der Investitionen, die die Stadt in Zukunft vor der Brust hat. Hinzu komme, dass der TSV Bassum nicht erfreut gewesen sei, sich gegebenenfalls einen neuen Bolzplatz zu suchen, wenn dort das neue Kinder-Reich gebaut würde.

Kommt „Kinder-Reich 2“?

Daher zeigte Lyko die angesprochene Alternative auf. Diese sieht vor, drei Gruppen aus dem Gebäude auszulagern, die Kita um- und ein Haus für die ausgelagerten Gruppen neu zu bauen. Dann blieben nur zwei Gruppen in der derzeitigen Kita übrig. So würde Platz für die dringend benötigten Ruhe- und Therapie- sowie Mitarbeiterräume freiwerden. „Der Umbau der bestehenden Kita kann später erfolgen. Im Sinne der Nachhaltigkeit kann man das sehr gut vereinbaren“, sagte Lyko. Denn in den vergangenen zehn Jahren sind bereits rund 450 000 Euro in das Gebäude geflossen. Die Kosten würden sich insgesamt auf rund drei Millionen Euro belaufen – inklusive der rund 300 000 Euro für den Umbau. Wo die dreizügige Kita „Kinder-Reich 2“ stehen würde, muss dann – wenn es konkret wird – geprüft werden. „Entweder auf dem Bolzplatz oder ein anderes Grundstück“, schlug Lyko vor, der deutlich machte, dass der genannte Kostenpunkt „eine heutige Schätzung“ ist. Es kann sich also noch etwas tun. Dennoch „sind dann keine so hohen Summen im Haushalt“, schloss er.

Da es zunächst überhaupt um die Einstellung der Kosten (200 000 Euro Planungskosten) in den Haushalt 2020 ging, wurden noch keine genaueren Planungen vorgestellt. Die würden im Zuge eines Projektierungsbeschlusses erarbeitet. Dennoch lobten die Fraktionen die Arbeit der Verwaltung, in so kurzer Zeit (Verwaltungsausschuss hatte Ende September den Neubau beschlossen) eine derartige Kostenaufstellung erarbeitet zu haben. „Wir sollten aufpassen, dass uns die Kosten nicht davonlaufen. Dieser Vorschlag hat Charme“, gab Jürgen Falck vom Bürger-Block zu. Gleichzeitig sprach er sich dafür aus, den Bau in unmittelbarer Nähe zu planen, „dann hat man einen Synergieeffekt“.

Unter diesem Gesichtspunkt stimmte Rainer Hartmann (Grüne) Falck zu, gab gleichzeitig aber zu bedenken, dass „der Bolzplatz ein sozialer Raum und nicht nur für den TSV gedacht“ ist. Daher bat er die Verwaltung und die Kollegen, sich bei der Planung intensiv Gedanken um den Platz zu machen. „Wir sollten ihn wie ein rohes Ei behandeln und ihn nicht einfach für einen Bau opfern“, betonte Hartmann. Gerade angesichts des Kunstrasenplatzes, der nach dem Beschluss des Stadtrates doch noch gestoppt worden ist, solle man vorsichtig sein gegenüber den Sportvereinen. Vielleicht findet sich ein passendes Grundstück für den Neubau.

Auf die Frage, wie das Gesamtkonzept für die zukünftige Kita aussieht, verwies Norbert Lyko darauf, dass man nicht nur mit den Verantwortlichen des Kinder-Reichs sprechen wird, sondern „wir beziehen auch die Eltern mit ein“, versicherte der Erste Stadtrat. Letztlich folgten die Mitglieder einstimmig dem Vorschlag, die Planungskosten in Höhe von 200 000 Euro in den Haushalt einzustellen.