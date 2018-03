Bruchhausen-Vilsen. Ein Autofahrer hat in Bruchhausen-Vilsen ein Straßenschild überfahren und sich danach aus dem Staub gemacht. Wie die Polizeiinspektion Diepholz mitteilte, war der Dörverdener am Freitag auf der Straße Alte Drift in Richtung Homfelder Straße unterwegs gewesen. Der 56-Jährige kam in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr gegen das Schild und schleifte es mit. Beamte der Polizeistation Bruchhausen-Vilsen und Dörverden ermittelten mithilfe der Unfallspuren den Unfallverursacher. Ihn erwartet ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort.