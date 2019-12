Herzlichen Glückwunsch: Fritz (links) und Günther Huhn verkaufen seit 60 Jahren Fahrräder und Stihl-Werkzeuge. (Michael Galian)

Bassum. Fritz und Günther Huhn feiern das 60-jährige Bestehen ihres Betriebs. 60 Jahre ein Ladengeschäft erfolgreich vor Ort zu führen, ist in Zeiten von Internet und Onlinehandel eine Herausforderung, aber im Geschäft Huhn ist es vor allem der Dienst am Kunden, der dafür gesorgt hat, dass dieser runde Geburtstag nun gefeiert werden konnte.

Am 1. September 1959 eröffnete Fritz Huhn das Geschäft mit Fahrrädern und Motorrädern. "Die hatten damals ihre Hochzeit“, blickt Senior Huhn zurück. Vorerst wurde in einem gepachteten Ladenlokal gearbeitet, bevor ihm 1965 der heutige Standort an der Syker Straße in Bassum angeboten wurde. 1968 habe er dann die Schaufenster eingebaut, blickt Fritz Huhn zurück. Zuvor schon, 1962, hatte er die Stihl-Vertretung übernommen, zunächst mit Ersatzteilen im Wert von 800 D-Mark. Und er habe sich schon Sorgen gemacht, ob sich alles verkaufen ließe, aber die Firma Stihl habe Wort gehalten und ihre Kunden geschickt.

Natürlich habe er sich auch schulen lassen müssen und Lehrgänge besucht, um sich so in das Metier einarbeiten zu können, das heute den Hauptteil des Verkaufs ausmacht. Längst hat Stihl nicht mehr nur das Arbeitsgerät für Waldarbeiter im Sortiment, sondern neben den Motorsägen auch Rasenmäher und -roboter, Motorsensen, Heckenscheren und -häcksler, Vertikutierer, aber auch Hochdruckreiniger. Aber immer auch noch finden Interessierte die Geräte für die Waldarbeiter, die auch ihre Kleidung bei Stihl finden. „Bei uns kann man alles finden“, erläutert Fritz Huhn, der bereits 2012 mit der Firma Stihl das 50-jährige Jubiläum feierte. So prangt auch heute noch eine große Motorsäge über der Ladentür. „Für diese Werbung gab es damals einen Zuschuss zum Umbau des Ladens, dann haben wir das natürlich genommen“, blickt Huhn zurück.

Lange Zeit durften Stihl-Produkte auch nicht im Internet verkauft werden, aber dann habe sich auch diese Firma dem Druck beugen müssen. Trotzdem sei die Beratung der Kunden eben das Allerwichtigste, auch wenn das im Laufe der Jahre nicht immer einfach gewesen sei. So kann sich Fritz Huhn an einige kritische Situationen erinnern, die einmal fast dazu geführt hätten, dass er eine Backpfeife bekommen hätte. „Jemand hat sein Fahrrad zur Reparatur gebracht und es war eigentlich auch pünktlich fertig, aber dann musste noch etwas verbessert werden und das hat dann den Kunden in Rage gebracht." Apropos Fahrräder. Die werden immer noch in dem Geschäft verkauft, das 2010 von Sohn Günther übernommen wurde.

Und auch der Diplom-Ingenieur musste sich von Stihl schulen lassen und hat sich auch in die E-Bike-Technik eingearbeitet. Nicht zu vergessen: auch in die Technik der Mäh-Roboter. „Das ist heute so kompliziert und anspruchsvoll, da kann man keinem Laien empfehlen, sich selbst daran zu versuchen“, spricht Günther Huhn eine deutliche Warnung an Kunden aus, denn mit der unsachgemäßen Handhabung erlischt natürlich auch die Garantie.

Auch die Huhns haben Kunden erlebt, die Beratung in Anspruch genommen haben und dann im Internet kauften. „Eigentlich müssten wir so eine Beratung in Rechnung stellen, tun wir aber natürlich nicht, das ist ja eben der Dienst am Kunden, der bei uns groß geschrieben wird“, betonen Senior und Junior Huhn. Sie werden bei ihrer Arbeit von zwei Mitarbeitern unterstützt. Der Handel sei im Wandel, die Zeiten, wo ein Tante-Emma-Dorfladen in einem Dorf wie Asendorf sein Auskommen gehabt habe, seien vorbei, sind sich Vater und Sohn Huhn sicher. Sie sind froh, sich frühzeitig neben den Fahrrädern auch auf Stihl- und Vikingprodukte konzentriert zu haben und dafür den Kundendienst seit 1962 anbieten.

Im Geschäft Huhn erhält der Kunde eine ausführliche Einweisung und Vorführung und kann so die Sicherheit des Gerätes gewährleisten, das auch nach dem Verkauf noch betreut wird durch Inspektionen, Reparaturen und Ersatzteillieferungen. So ist alles in einer Hand und bietet den vollen Kundenservice. „Bei uns wird noch alles hier im Haus ausgeführt und das in 24 Stunden“, versichert Huhn.

Dann öffnet sich die Ladentür und ein älterer Herr möchte einen Spaltkeil kaufen. Um Holzscheite zu spalten, gibt es verschiedene Möglichkeiten, zum Beispiel die Spaltaxt, aber manche Holzscheite beziehungsweise Holzarten sind derart verhärtet, dass selbst eine Spaltaxt an ihre Grenzen stößt. "An diesem Punkt kann ein Spaltkeil zum Einsatz kommen“, erläutert Günther Huhn, während Fritz Huhn den Kunden berät bei der Auswahl des richtigen Keils – eben Service am Kunden, der immer noch groß geschrieben wird.

Das Geschäft an der Syker Straße mit der großen Motorsäge über der Ladentür hat montags bis freitags von 8 bis 12.30 und von 14 bis 18 Uhr geöffnet, dazu sonnabends von 8 bis 12.30 Uhr. Und da auch die Huhns mit der Zeit gehen, sind sie im Internet unter www.huhn-bassum.de zu erreichen.