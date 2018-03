Bassum. Einen Indoorspielplatz für den Winter, altersgerechte öffentliche Kinderspielplätze, aber auch Wasserspielplätze, Sonnensegel und freien Eintritt im Freibad – das waren nur einige der Anregungen und geäußerte Wünsche in Bassum lebender junger Familien. Die Stadt Bassum hatte am Sonnabend zu einem Familiendialog in das Familienzentrum eingeladen. „Zehn Eltern und 19 Kinder sind unserer Einladung gefolgt“, bilanziert die städtische Sozialpädagogin Elsbeth Ruholl im Familienzentrum die Anmeldeformulare.

Beim Familiendialog kamen Mütter, Väter, ehrenamtlich Engagierte und Interessierte ins Gespräch. Während Bürgermeister Christian Porsch die Moderation im Erdgeschoss des Gebäudes übernommen hatte, suchte der Erste Stadtrat Norbert Lyko das Gespräch in einem zweiten Versammlungsraum. Einige Mitglieder des Rates der Stadt Bassum, die Leiterinnen der vier Bassumer Kindergärten und Krippen sowie die stellvertretende Stadtelternratsvorsitzende unterstützten die Moderationen und nutzen die Gelegenheit, die Anregungen der Eltern aufzunehmen. Darunter auch die Entdeckerschule beim Übergang vom Kindergarten zu einer Grundschule.

Bereits im Jahr 2015 hatten sich die Mitglieder des Bassumer Stadtrates erstmals mit dem Thema Stadtentwicklungsprozess beschäftigt. Im Frühjahr 2017 legten die Ratsmitglieder die fünf wichtigsten Herausforderungen für die Stadt Bassum fest. Die Handlungsfelder sah die Bassumer Politik beim Wohnen (Neubau und Bestandentwicklung), der sozialen Infrastruktur und Gesellschaft, der Innenstadt und des Einzelhandels, der Wirtschaftsförderung und des Arbeitsmarktes und beim Sport, der Freizeit, Kultur und Tourismus. Querschnittsthemen wie demografische Trends, Digitalisierung oder ein Standort- und Stadtmarketing sollen diese Handlungsfelder ergänzen.

Der Familiendialog startete mit der Aufforderung, die derzeitigen Bassumer Strukturen des Handlungsfeldes „Soziale Infrastruktur und Gesellschaft“ mit Schulnoten zu bewerten. Die Noten lagen hier zwischen 1,5 und 3,0. Anschließend wurde diskutiert. Und zwar über folgende Fragen: Was bedeutet für Sie eine familienfreundliche Stadt Bassum? Welche Angebote sind gut? Welche Angebote kennen Sie? Nutzen Sie sie? Welche Angebote fehlen oder sollten verbessert werden? Hier wurden vorhandene und neue Angebote sowie auch Verbesserungsvorschläge aufgelistet und gleichzeitig unter den Überschriften „Gut“ „Zu verbessern“ und „Fehlt“ eingeordnet.

Gemeinsame Ziele galt es unter den Erziehungsberechtigten zu finden, aber auch viele Wünsche aufzulisten. „Die Presse berichtet zum Beispiel von großen Defiziten beim Schwimmunterricht. Warum können wir nicht gemeinsam daran arbeiten, dass jedes Kind, das die Grundschule verlässt, auch schon das Seepferdchen-Abzeichen hat. Oder besser noch, diese Prüfung schon vor der Einschulung bestanden hat“, sagte Anne Heinze aus Bassum zufrieden über die Möglichkeit, sich innerhalb des Familiendialogs auszutauschen. Kai Mangold ist mit seiner Familie vor nicht allzu langer Zeit von Bremen nach Groß Ringmar gezogen. „Sehr wichtig für unseren Wohnungswechsel war auch die Familienfreundlichkeit dieser Stadt. Viele der heute genannten Angebote kennen wir noch nicht, bei einigen haben wir auch Kritik zu üben. Allein, dass wir heute darüber sprechen und ernst genommen werden, ist für uns ein Beweis, dass wir mit dem Umzug richtig gehandelt haben“, so Mangold.

Nach einem Dank an Julia Hänjes, zweite Vorsitzende des Mütter-Kinder-Zentrums, erklärten die beiden Moderatoren, alle der weit über 60 gesammelten Informationen an die Mitglieder des Stadtrates weitergeben zu wollen. Dort werde man endgültig über eine Umsetzung entscheiden.