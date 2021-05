Circa 50 Feuerwehrleute waren im Einsatz. (Cord Brinker)

Asendorf. Ein Verkehrsunfall mit einer Schwerverletzten hat sich am Freitagabend auf der Kreisstraße 14 in Asendorf in Richtung Hoyerhagen ereignet, berichtet die Polizei. Das war passiert: In einer Rechtskurve kam eine 76-jährige Frau kurz vor 20 Uhr mit ihrem Kleinwagen links von der Straße ab, kollidierte dort mit einem Baum und kam mit dem stark beschädigten Auto im Graben zum Stillstand.

Ersthelfer betreuten die schwer verletzte Frau bis zum Eintreffen der Rettungskräfte. Die Gießenerin war im Fahrzeugwrack eingeklemmt. Die Verletzte wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Klinikum Bremen-Mitte geflogen.

Polizeibeamte nahmen noch am Unfallort erste Ermittlungen auf. Die Kreisstraße 14 war während der Verkehrsunfallaufnahme beidseitig gesperrt. Nach Aufräumarbeiten konnte die Feuerwehr unter Leitung von Ortsbrandmeister Frank Ahlers um 21.30 Uhr ihren Einsatz beenden. Insgesamt waren 47 Feuerwehrkräfte mit neun Fahrzeugen im Einsatz. An dem Auto entstand ein Schaden in Höhe von 5000 Euro.