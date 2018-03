Die rote Tasche ist das Symbol des Equal Pay Day, die Ungleichheit im Portemonnaie steht gleichermaßen dafür. (Janina Rahn)

Landkreis Diepholz. Während sich der Internationale Frauentag am 8. März in den Köpfen der meisten etabliert hat, fristet ein anderer Tag noch ein eher schattiges Dasein. Der Equal Pay Day wurde vor elf Jahren von den Business und Professional Woman Germany (BPW) als Aktionstag für die Entgeltgleichheit in Deutschland ins Leben gerufen. Nach den aktuellen Zahlen des Statistischen Bundesamtes verdienten Frauen im Jahr 2016 durchschnittlich 21 Prozent weniger als Männer. Rechnet man den Prozentwert in Tage um, arbeiten Frauen 77 Tage, vom 1. Januar bis 18. März, umsonst.

So fordern Verbände wie der Sozialverband VdK Niedersachsen und Bremen, dass Pflegezeiten bei der Rente anerkannt und Lohnersatzleistungen für pflegenden Angehörige eingeführt werden, auch das Rückkehrrecht von Teilzeit in Vollzeit müsse gesetzlich verankert werden. Die Unternehmerinnen, vertreten durch ihre Präsidentin Stephanie Bschorr, wünschen sich wirksame Stellschrauben zur Verringerung der Lohnlücke: mehr Frauen in Führungspositionen und weniger in Minijobs, bessere Vereinbarkeit und weniger Betreuungsengpässe, bessere steuerliche Erwerbsanreize und weniger zementierte alte Rollenverteilung.

Für Bassums Gleichstellungsbeauftragte Christine Gaumann sind das bekannte Fakten. Denn noch immer seien die Frauen aus unterschiedlichen Gründen wie strukturellen Problemen, Rollenstereotypen, schlechter entlohnten Berufen und häufigerer Teilzeittätigkeit deutlich benachteiligt: „Um die Kinder betreuen zu können, wechseln viele Frauen in die Teilzeit, um dann festzustellen, dass sie nicht zurückkehren können.“

Ein wichtiger Schritt, um die Gender Pay Gap, die Lohnlücke zwischen Frauen und Männern, zu schließen, wäre für sie die Verabschiedung des Entgelttransparenzgesetzes. „Lohngerechtigkeit kann nicht nur Sache der Frauen sein, sondern aller. Hier sind vor allem die Firmen gefragt, die Bedingungen zu verbessern“, so die Gleichstellungsbeauftragte. Es zeigten sich positive Tendenzen durch Elternzeit, Mindestlohn und Quote, aber die Zahlen belegten auch, dass sich noch nicht viel getan habe. So sei das Ehegattensplitting immer noch nicht abgeschafft.

„Wir haben noch einen langen Weg vor uns und können noch lange nicht aufgeben“, so Gaumann, die auch auf die Unterstützung durch die Männer hofft. Denn immerhin wünschten sich 60 Prozent aller Paare eine Arbeitsteilung in Sachen Familie und Beruf. Den Equal Pay Day hat sie natürlich jedes Jahr im Kopf – auch um selbst Aktionen zu veranstalten. „Wir hatten hier in Bassum eine Equal-Pay-Day-Beraterin, haben auch einen ganztägigen Workshop angeboten, der sich mit Altersvorsorge auseinandersetzt und mit der finanziellen Lebensplanung, damit sich auch jüngere Frauen frühzeitig mit ihrer finanziellen Situation auseinander setzen“, erzählt sie.

Frauen verdienen 21 Prozent weniger

Viele Frauen wissen nicht, dass der Equal Pay Day am 18. März stattfindet, wie Nachfragen ergeben: „Kenn ich nicht, was ist das denn?“, lautet eine häufige Antwort. Andere kennen zwar den Begriff, wissen aber nicht, was er bedeutet. Aber es gibt auch Ausnahmen wie Petra Kelsey aus Heiligenfelde. „Ich wusste, dass der Tag morgen ist, denn ich habe Hallo Niedersachsen und das rote Sofa gesehen“, erzählt sie. Außerdem sei ihr bekannt, dass die Frauen durchschnittlich 21 Prozent weniger verdienen. Ob sie denn nun mit einer roten Handtasche unterwegs ist? Denn das ist das Symbol des Aktionstages. Eher nein. „Das wusste ich nicht“, sagt Petra Kelsey.

Faule Ausreden für Ungleichheit

Eine ganz eigene Meinung hat dazu das Ehepaar Maaß aus Stuhr. Er, wie seine Frau mittlerweile im Ruhestand: "Vom Equal Pay Day halte ich ganz viel. Als einstmals politisch Tätiger, als Verwaltungsleiter im Fraktionsbüro in Bremen, habe ich damals dafür gekämpft, dass die Frauen dementsprechend bezahlt worden sind. Denn die Ungerechtigkeit gab es auch bei mir im Büro. Und relativ schnell, nach ungefähr vier bis fünf Jahren, war das dann durch." Seine Gattin wiederum berichtet: "In meiner Firma, bei der ich früher gearbeitet habe, hat sich gar nichts geändert, da habe ich bis zur Rente die Ungerechtigkeit erlebt. Uns beide ärgert das heute noch – wenn Frau und Mann acht Stunden auf demselben Platz sitzen, dann sollten sie doch denselben Lohn bekommen."

Mit dem Thema beschäftigt hat sich auch eine 49-jährige Brinkumerin, die ihren Namen allerdings nicht in der Zeitung lesen möchte. "Ich habe etwas über den Equal Pay Day im Fernsehen gesehen. Diese Lohnangleichung finde ich gut. Mit welcher Begründung sollen denn Frauen schlechter bezahlt werden? Schließlich sind doch vor dem Grundgesetz alle gleich", meint sie. In ihrem Beruf als Pharmazeutisch Technische Assistentin (PTA) sei dieses Problem jedoch nie so präsent gewesen, da die meisten Kollegen weiblich sind. Sie weiter: "Ich halte zwar nicht viel von diesen Gender-Sachen, ich muss nicht auf jedem Formular auch die weibliche Form lesen, also beispielsweise Kundin. Aber bei der Bezahlung ist das was anderes."

Alice Schmeißer aus Weyhe glaubt: "Wenn das endlich mal wahr würde mit dem gleichen Lohn für gleiche Arbeit, wäre das ganz schön, aber das wird nie funktionieren, weil die wenigsten Frauen wissen, was sie wert sind." Sie kämpfen ihrer Ansicht nach nicht genug, halten sich oft zurück nach dem Motto: "Mein Wert wird schon noch erkannt werden." Sie wüssten nicht, wie sie das mit dem Kämpfen anfangen sollen. "Ich bin hier im Mehr-Generationen-Haus und mache alles, also Haushälterin mit Gastgeberfunktion, und mein Wert wird anerkannt. Früher in der Gastronomie gab es manchmal ziemlich faule Ausreden, warum ein Mann mehr erhielt als seine Kolleginnen", erzählt die 61-Jährige.

Fabian Söller aus Syke befindet sich im dritten Lehrjahr im Bereich Hauswirtschaft. Der 23-Jährige gesteht: "Das Thema kenne ich nur theoretisch. Aber ich bin sowas von dafür, ich finde das richtig gut. Warum sollte Frauen weniger bezahlt werden?" Es komme doch dasselbe dabei raus. Hussein Moubarak arbeitet als Integrationshelfer in der Flüchtlingsarbeit der Gemeinde Stuhr und muss zum Equal Pay Day ebenfalls einräumen: "Ich kenne das nicht, habe davon noch nie gehört. Aber ich finde die Idee gut, ich bin für Gleichberechtigung." Er glaube jedoch, es sei manchmal einfach der Markt, der gleichen Lohn für gleiche Arbeit verhindere. Und der 33-Jährige ist sich sicher: "In meiner Heimat im Libanon jedenfalls ist das noch weit weg mit dem Equal Pay Day."