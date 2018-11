Zurzeit abgedeckt: Im Sommer haben Wissenschaftler der Universität Halle bei Grabungen den Teil einer Klostermauer gefunden. (Jonas Kako)

Gefeiert wurde zwar dieses ganze Jahr lang „800 Jahre Kloster Heiligenberg“ im Flecken Bruchhausen-Vilsen. Allerdings wird es jetzt eher etwas für historisch interessierte Menschen geben. Für solche, die mitreden möchten und dazu eine große Vielfalt an Informationen erhalten werden. Ganz besonders am kommenden Sonnabend, am 10. November. Da geht es beim Klosterjubiläum mit einem Symposium in Form von geschichtlichen Vorträgen und entsprechendem Basiswissen weiter. Dreh- und Angelpunkt sind die 800 Jahre, die mit der Niederlassung von Prämonstratensern anfingen.

Denn: Es ist acht Jahrhunderte her, dass sich historisch belegt auf dem Heiligenberg ein Ableger des Prämonstratenser-Ordens ansiedelte. Und 1218 ein Chorherrenstift gründete, im Volksmund Kloster genannt – eine Ungenauigkeit, die einem Hoyaer Grafen im 16. Jahrhundert zur Rettung seiner Finanzen einfiel. Denn dank der Reformation konnte er Klöster aufheben und deren Reichtümer einziehen. Also wurde das eigentliche Stift kurzerhand in Kloster umgetauft und der Graf rettete seine Finanzsituation, sicherlich nicht das erste und schon lange nicht das letzte Mal, dass solche Fake News hohen Herrschaften zu Wohlstand und Ansehen verhalfen.

Mehr zum Thema Familie Schmiedeknecht Ein Name, der verbindet Vier Frauen aus den USA besuchen die alte Heimat ihres Ahnen Johann Philipp Schmiedeknecht in ... mehr »

Diese Prämonstratenser lebten und wirkten dort bis 1539 unter dem Patrozinium (Schutzherrschaft) von Maria und Thomas von Canterbury, dem berühmten Märtyrer, damals Bistum Bremen. Erhalten geblieben ist davon nicht mehr so viel. Innerhalb der Wallanlagen des heiligen Hügels steht heute das Forsthaus, ein Überbleibsel eines einstigen Vorwerks, und weiter unten, am Fuß des besagten Berges, die Klostermühle. Zu den geschichtlichen Stücken, die bei den Ausgrabungen rund ums Forsthaus gefunden wurden, gehört auch der Fuß eines romanischen Messingleuchters aus der zweiten Hälfte des zwölften Jahrhunderts, der als geflügelter Drache modelliert ist. Andere Funde von Ausgrabungen in den vergangenen Jahren belegen außerdem, dass es sogar vor dem Stift schon eine Besiedelung gab.

Hartmut Bösche (r.) und sein Verleger Stefan Eik referieren über die Geschichte des Stifts. (Jonas Kako)

Am Sonnabend, 10. November, veranstaltet die Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen gemeinsam mit der Universität Vechta von 10 bis 17.30 Uhr im Forum der Schule, Auf der Loge 5, dazu ein Symposium – „zum Gedenken an Dr. Söhnke Thalmann, den Erforscher der Heiligenberger Geschichte“, wie es in der Einladung verlautet. Eingeladen sind einige hochkarätige Koryphäen, darunter Historiker, Archäologen, Architekten, Mediävisten und noch mehr, die das Thema aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchten.

In vier Blöcken, die jeweils von einem Universitätsprofessor moderiert werden, unterbrochen von kleinen und größeren Stärkungen, erhalten die Zuhörer tiefe Einblicke in das Mittelalter und im Besonderen die Zeit rund um die Prämonstratenser und den Heiligenberg. Den Auftakt macht Simone Arnhold von der Universität Halle, die über die aktuellen Grabungen auf dem Gelände des Stifts berichten wird. Zur Ausbreitung des Prämonstratenser-Ordens nach Norddeutschland spricht Stefan Eik, der gemeinsam mit dem Verdener Heimatforscher Hartmut Bösche das Buch „Von Wernigerode nach Heiligenberg“ herausgegeben hat.

Mehr zum Thema Die Blues Brothers in Syke Zwei Machos im Syker Theater Schwarzer Anzug und Sonnenbrille: So sind die Blues Brothers bekannt. Am Dienstagabend kamen sie ... mehr »

Die Ergebnisse Bösches und seine kulturgeschichtlich bedeutende Entdeckung folgen als krönender Abschluss des Nachmittags. Er hat eine Bestandsaufnahme der verlorenen Bibliothek des Prämonstratenserstiftes Heiligenberg von 1539, also des Bestandskatalogs, aufgestellt. Der frühere Geschichtslehrer hat in jahrelanger Detektiv-Arbeit die oft kryptischen Bestandsangaben entschlüsselt und die dahinter verborgenen Buchtitel gefunden. „Man muss die Leute von damals verstehen, also muss ich in deren Bücher gucken, das hilft eher, als wenn ich Steine ausbuddele“, so Bösche. „Diese Buchtitel“, ist er überzeugt, „geben einen seltenen Einblick in die Kulturgeschichte des mittleren Weserraumes und in das religiöse Leben in den Jahren vor der Reformation.“

Er moderiert das Symposium: Ulrich Hucker. (UDO MEISSNER)

Zu den dänischen Prämonstratensern bis zur Mitte des 13. Jahrhunderte wird Professor Thomas Rijs aus Kopenhagen referieren, nach einer kurzen Kaffeepause gefolgt vom Bauhistoriker Holger Kempkens aus Bamberg. Sein Thema: „Die Vilser Kirche und die Baukunst der Prämonstratenser“. Mediävistin Caroline Horch befasst sich mit dem „Cappenberger Barbarossakopf, Clarholzer Kästchen und Heiligenbergs Patron Thomas von Canterbury.“ Der Unipräsident aus Vechta, Professor Burghart Schmidt beleuchtet als Mühlenspezialist die Wassermühle des Stifts Heiligenberg. „Ein seltener Gast“, versichert Moderator Professor Ulrich Hucker.

Das Jubiläumsjahr als Impuls für weitere Forschungen

Über „Die Geschichte von Heiligenberg und Heiligental im Lichte der Siegel“ erfahren die Teilnehmer mehr von der Kunsthistorikerin Barbara Klössel-Luckhardt. Wobei man weiß, dass Heiligental ein Tochterkloster des Heiligenbergs war. Der Münsteraner Stadtarchivar Bernd Wilhelm Linnemeier wird als Spezialist für Adelsfamilien eine „Adlige Memorie“ näher betrachten, nämlich „die Klenke der Linie Hämelschenburg und ihr Verhältnis zum Stift Heiligenberg“. Für Professor Hucker, der bei den Grabungen vor Ort häufig dabei war, steht fest: „Das Jubiläumsjahr ist ein Impuls für weitere Forschungen.“ Als Schüler ist er bereits auf dem Heiligenberg gewesen, Bauer Brünjes hat ihm damals den Paterborn gezeigt und so sein erstes Interesse geweckt für die Historie hier.

Wer an dem Symposium teilnehmen möchte, muss sich bei der Samtgemeindeverwaltung anmelden per E-Mail an lisa.mueller@bruchhausen-vilsen.de oder per Telefon unter 0 42 52 / 39 14 11. Die Teilnahmekosten betragen – „nur für das Catering“, so Müller – zehn Euro. Weitere Informationen gibt es unter www.jubilaeum-heiligenberg.de.