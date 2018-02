Heizlüfter als mögliche Ursache

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

80-Jähriger stirbt bei Brand in Bassum

Bei einem Schwelbrand in Bassum ist am Samstag ein Mann ums Leben gekommen. Er starb offenbar an den Rauchgasen, die durch einen Heizlüfter entstanden.