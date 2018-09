Tragisches Unglück

83-Jähriger stirbt bei Wohnungsbrand in Schwarme

Beim Brand in einem Mehrfamilienhaus in Schwarme im Landkreis Diepholz ist ein 83-jähriger Mann tot in seiner Wohnung gefunden worden.