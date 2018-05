Syke. Einen Schaden in Höhe von etwa 500 Euro hat ein 84-Jähriger verursacht, weil er beim Rangieren aus einer Parklücke mit seinem Auto gegen ein anderes gefahren ist. Nach dem Unfall flüchtete der Mann nach Angaben der Polizeiinspektion Diepholz. Ein Zeuge beobachtete am Dienstag den Zusammenstoß auf der Straße Zum Hachepark in Syke. Mit dessen Hilfe ermittelte die Polizei den 84-Jährigen; gegen ihn leitete die Polizei ein Strafverfahren ein.