Fünf Mitglieder einer Sulinger Familie sind positiv auf das Coronavirus getestet worden, weswegen nun einige Schulklassen vorsorglich in Quarantäne mussten (Symbolfoto). (Ricardo Rubio/dpa Bildfunk)

Wie der Landkreis Diepholz am Dienstag mitgeteilt hat, sind in einer Sulinger Familie am Montag fünf Corona-Fälle bestätigt worden. Zu den laborbestätigten Krankheitsfällen zählen eine Erwachsene und vier der fünf Kinder, weswegen auch Sulinger Schulen davon betroffen ist. Denn die positiv getesteten Kinder besuchen Klassen der Grundschule sowie der Carl-Prüter-Schule in Sulingen. Die Klassen und Lehrer der positiv getesteten Schüler wurden vom Gesundheitsamt des Landkreises Diepholz vorsorglich unter Quarantäne gestellt.

Insgesamt wurde präventiv für 93 Schüler, 15 Lehrer und einen weiteren Menschen aus dem schulischen Umfeld eine häusliche Isolation angeordnet. „Dank des guten Hygienemanagements der Schulen und der strikten Umsetzung des Rahmen-Hygieneplans haben die betroffenen Kinder im Schulbetrieb in gleichbleibenden Gruppen agiert, die nicht untereinander vermischt wurden“, berichtet Landrat Cord Bockhop. Kontaktpersonen und feste Schülergruppen sollen vorsorglich getestet werden. Darüber hinaus kann bei gesundheitlichen Beschwerden auch die hausärztliche Praxis zunächst telefonisch kontaktiert werden. Aufgrund der Wohnort-Nähe der positiv getesteten Kinder könne die Schülerbeförderung sowohl als Ursache der Infektionen als auch als Quelle für weitere Ansteckungen ausgeschlossen werden, heißt es weiter.

Die übrigen Mitglieder der Familie weisen übrigens bisher negative Testergebnisse auf. Insgesamt leben 14 Personen in dem Mehr-Generationen-Haushalt.