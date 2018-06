Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

ADFC bietet zwei Touren an

Bassum. Zum Tag des Sports am kommenden Sonnabend, 7. Juli, in Bassum bietet der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) zwei Fahrradtouren an. Die erste beginnt um 12.30 Uhr. Treffpunkt ist am Parkplatz des Naturfreibads, heißt es in einer Pressemitteilung. Gefahren wird in einer moderaten Geschwindigkeit von 15 bis 16 Stundenkilometer. Die Strecke ist etwa 30 Kilometer lang. Die Tourenleitung haben Christa Germer und Wilma Famulok inne. Die zweite Tour startet um 13.30 Uhr. Treffpunkt ist wieder am Freibad. Die Länge beträgt etwa 30 Kilometer. Gefahren werden soll in einem Tempo von 18 bis 22 Stundenkilometer. Tourenleiter ist Dieter Gerken.